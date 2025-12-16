鼓山圖書館故事達人進校園 聖誕劇場溫馨開演

鼓山圖書館邀請綠書房故事達人林月娥走進內惟國小附設幼兒園，以自製「小小聖誕劇場」說演大塊文化繪本《聖誕☆劇場》，透過生動的角色操作與互動，引導幼兒投入故事情境，孩子們近距離參與劇場演出，現場充滿歡笑與驚喜。

為推廣學齡前幼兒多元閱讀與故事體驗，鼓山圖書館於12月12日上午邀請綠書房故事達人林月娥，前往內惟國小附設幼兒園，結合剛出版的大塊文化童書繪本《聖誕☆劇場》，特別規劃「小塊繪本《聖誕劇場》開演」活動。透過故事說演與互動設計，讓孩子在歡樂的聖誕氛圍中，開啟想像力與閱讀的樂趣。

故事達人林月娥展示《聖誕☆劇場》繪本與角色道具，搭配精心設計的劇場佈景與圖卡，讓繪本內容立體呈現。活動結合閱讀、說演與角色扮演，引領幼兒在聖誕節前夕感受故事魅力與節慶氛圍。

活動由故事達人以「小小劇場」形式說演繪本內容。《聖誕☆劇場》由日本創作團體「小木屋工坊」創作，收錄四齣活潑可愛的聖誕短劇，透過生動的語調與肢體表現，引導幼兒進入故事情境，感受角色心情與節慶文化，讓孩子在聆聽中自然建立閱讀興趣。

廣告 廣告

內惟國小附設幼兒園幼兒在老師與故事達人的帶領下，手持DIY角色圖卡參與故事派對，嘗試扮演不同角色、創作並說出自己的故事。透過互動體驗，孩子們在遊戲中培養表達力、想像力與閱讀興趣，為活動畫下溫馨句點。

再則透過DIY遊戲卡與隨機角色扮演，鼓勵孩子聽完故事後再創並說演自己的故事派對。林月娥帶領幼兒輪流上台演出，嘗試表達與合作，讓閱讀延伸為說故事與表演的體驗。鼓山圖書館表示，期望藉由故事達人進校園活動，讓閱讀從小扎根，在歡樂互動中培養幼兒的表達力與創造力。

撰文、攝影／鼓山圖書館