鼓山圖書館GO閱獨進校園 啟動閱讀市集想像力行動

鼓山圖書館「GO閱獨！TAKAO音像祭」閱讀推廣活動走入校園，首場校園分享在中山國小三樓大會議室舉行，校長陳逸隆引言，邀請三餘書店店主鍾尚樺，以及洋洋本屋店主謝珮杅、李佳勵，與師生交流閱讀、市集與獨立出版的多元樣貌，為音像祭揭開序幕。(見圖)

主辦單位今(廿三)日說明，該活動以「閱讀市集是怎麼籌備的？」為主題，講師結合實際策展與辦市集的經驗，引導學生想像理想的閱讀空間，從書籍選擇、活動形式到音樂與圖像的結合，帶領孩子思考閱讀如何走進日常生活。

洋洋本屋亦介紹本屆音像祭邀請的八位藝術家作品及其延伸閱讀，讓學生認識書籍與藝術跨域串連的可能。

該活動由高市圖鼓山分館主任劉秀珍與志工陳秀和協辦，現場互動熱絡，為延續閱讀推廣效益，後續亦加辦內惟國小參訪交流，讓更多學童接觸獨立閱讀文化；「GO閱獨！TAKAO音像祭」期盼透過校園扎根，培養孩子的閱讀想像力，形塑與高雄共同成長的在地文化能量。

更多活動資訊請電洽鼓山圖書館○七-五五一五五五四，或追蹤鼓山圖書館粉絲專頁。