鼓山某國小疑腸病毒群聚 林哲弘1/15接家長陳情急聯繫衛生單位 1/16獲家長致謝

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 高雄市鼓山區一所國小近日爆出疑似腸病毒群聚。高雄市衛生局指出，依通報資料與調查結果，校內自1月10日起陸續出現學童發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，截至1月15日已涉及4個班級、共11名學童，校方並依規定辦理停課與防疫作業；衛生所也進入校園進行防疫督導與環境清消，以降低擴散風險。

除官方處置外，地方也出現「陳情即刻處理」的案例。據了解，高雄市議員參選人林哲弘於1月15日接獲家長陳情，反映班級疑似群聚、家長憂心資訊落差。林哲弘表示，雖然尚未當選，但接獲求助後即協助彙整狀況，並立即聯繫衛生局與疾管相關單位，請求加速進校了解與處置，讓家長能盡快得到明確回應。

廣告 廣告

林哲弘指出，1月16日家長傳訊息致謝，表示看到衛生單位介入調查、清消並依法辦理停課後，「終於比較安心」。他也呼籲，腸病毒傳染力強，若孩子出現疑似症狀應就醫並告知校方，確實在家休息，避免傳染擴大。

衛生局調查另指出，該案疑似首例個案1月5日出現症狀、1月7日就醫時已被診斷為疑似腸病毒；但家長未主動告知校方，且防疫人員1月15日電話疫調時仍規避未吐實，將依《傳染病防治法》裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰