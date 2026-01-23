鼓山高中美術班20周年 彩繪游泳池走入社區

（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄市立鼓山高中美術班邁入20年，近日走出校園、走進社區，推動「鼓山游泳池彩繪計畫」。歷時2天以畫筆將水、海洋、柴山獼猴、鯨豚海洋意象畫入泳池。

鼓山高中今天舉辦「大手牽小手．鼓山跨步走」美術班成果發表會，與社區分享學習成果，也共同見證「鼓山游泳池彩繪」成果，並頒獎表揚選出前3名，以及獲得佳作作品的學生。

校方表示，「鼓山游泳池彩繪」第一名的是美術班3年級學生張薇恩、2年級學生許育瑋；他們說，第1天先打底上草稿，第2天就要彩繪完成。畫上一隻開心的猴子在衝浪，旁邊有著如巨星般的星星圖案，尤其猴子瞪大眼與張大嘴誇張畫面，搭配海上的波浪很吸睛。

張薇恩曾獲得全國學生美展特優，今年透過特殊選才就讀台東大學美術產業學系，從小就愛畫插畫，希望未來能發揮所長。張薇恩說，這也是人生第一次彩繪泳池看台圍牆，覺得新鮮與有趣，最後竟意外能獲獎。

校方表示，彩繪鼓山游泳池活動由鼓山游泳池協力舉辦，虹牌油漆、易增工程有限公司、內惟國小家長委員會，以及有間藝廊等單位支持，並由鼓山高中美術班負責執行，展現產官學社區攜手合作的教育實踐成果。

泳池入口區由鼓山高中美術班校友、有間藝廊負責人張翃榞協助整體設計與規畫，並帶領青年藝術家共同創作，為場域打造兼具專業美感與親和力的迎賓門面。

看台圍牆區則由美術班學生接力發想設計，並舉辦「彩繪盃」創意競圖活動。作品中融入海豚、鯨魚等海洋生物意象，更巧妙加入柴山代表性的獼猴乘著衝浪板入畫，展現青春創意與地方連結的獨特風格。

鼓山高中校長廖俞雲表示，20年來深耕藝術教育，培育出眾多在地青年藝術工作者，校友與母校互動熱絡。活動由畢業校友與在校學弟妹攜手合作，共同投入社區服務實踐，以「大手牽小手」的精神，展現世代傳承與互相扶持的教育價值。（編輯：張銘坤）1150123