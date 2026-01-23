鼓山高中美術班20週年彩繪泳池

高雄市立鼓山高中美術班成立二十週年之際，走出校園、走進社區，攜手鼓山游泳池與在地夥伴推動「鼓山游泳池彩繪計畫」；學生以「水」與「海洋」為創作主題，歷時兩天揮灑畫筆，將柴山獼猴、鯨豚海洋意象躍然牆上，不僅為公共空間注入繽紛美感，也展現藝術教育結合社區服務的豐碩成果。鼓山高中昨（廿三）日上午舉辦「大手牽小手‧鼓山跨步走」美術班成果發表會，同時邀請各界蒞臨參與學生以藝術服務社區的學習成果，一同見證「鼓山游泳池彩繪」成果，並頒獎表揚選出前三名，以及獲得佳作作品的學生。（見圖）

彩繪鼓山游泳池活動由鼓山游泳池協力辦理，虹牌油漆、易增工程有限公司、內惟國小家長委員會，以及有間藝廊等單位熱情支持，並由鼓山高中美術班負責執行，展現產官學社區攜手合作的教育實踐成果；這次彩繪計畫結合場域特色，以「水」與「海洋」為主要創作意象，引導學生從環境出發發揮創意與設計能力，讓藝術自然融入公共空間，形塑具在地特色的視覺風景。

鼓山高中校長廖俞雲表示，今年適逢鼓山高中美術資優班成立二十週年，二十年來深耕藝術教育，培育出眾多在地青年藝術工作者，校友與母校互動熱絡，活動由畢業校友與在校學弟妹攜手合作，共同投入社區服務實踐，以「大手牽小手」的精神，展現世代傳承與互相扶持的教育價值，也體現鼓山高中宛如大家庭般彼此照應、共創美好的校園文化；這次彩繪計畫除獲得國小端、社區團體與企業單位大力支持外，亦結合多位大學教授專業協助與諮詢指導，形成具示範意義的產官學合作模式，透過跨學段、跨領域資源整合，為學生創造與高等教育接軌的實務學習機會。

內惟國小校長林家任指出，鼓山高中作為鼓山區唯一的公立高中，近年來辦學績效有目共睹，不僅校園環境持續優化、學風穩定提升，也長期照顧許多內惟國小畢業生成長發展，尤其美術班長期投入周邊環境美化工作，更令人深受感動；這次彩繪讓游泳池內外空間煥然一新，也象徵學校與社區緊密連結，他並特別感謝家長會支持及虹牌油漆熱心公益捐贈。

鼓山高中家長會劉嵐會長強調，誠摯感謝內惟國小與鼓山游泳池長期支持學校教育發展，並提供寶貴場域與機會，讓鼓山高中學生得以實際展現專業所學與創作能量，展現學校多元培育學生的豐碩成果，學生以服務社會為出發點，結合真誠的服務之心、豐沛的創意構想與親手揮灑的畫筆，所創造出的溫度與價值，正是任何科技都無法取代的核心素養。