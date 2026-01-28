鼓棒打下體害男童「整根紫」！音樂老師入獄4年半 一審判賠677萬二審大縮水

劉姓音樂老師目前已入監，但他仍喊冤稱被汙衊。資料照。侯柏青攝。



國小劉姓音樂老師2018年間請小五男童幫忙照顧剛入學的兒子，竟不時賞男童巴掌、言語凌辱，還拿鼓棒打其下體到「整根紫」，害男童確診嚴重身心症，不時出現抽搐及解離症狀，還會求饒大喊「老師我不敢了」，劉師被判4年半目前服刑中。家屬另提民事賠償，一審判賠677萬，二審考量男童的生活、學業狀況趨於穩定，家長照護壓力稍獲舒緩，今天改判劉男賠償217萬元。可上訴。

惡劣！拿鼓棒敲童下體

調查指出，劉男原本擔任台北市某國小音樂老師，這名男童除了上一般音樂課，也另外參加劉男指導的課外民俗樂團，劉男和男童父母互動相當良好。劉男於2018年拜託小五童幫忙照顧他剛入學的兒子，但他認為男童照顧不周、參加樂團活動不積極等，竟然開始對男童動手。

廣告 廣告

劉男趁四下無人，屢次在音樂教室內痛斥男童，「照顧我兒子都是你的責任…你實在是太不應該了，我對你太失望了」，甩男童巴掌，孩子跌倒後，再用鼓棒抽打小腿骨、生殖器。可憐的是，男童某次受不了霸凌，回家告訴媽媽，劉男發現後竟飆罵恫嚇男童「為何要告訴你爸媽？」、「你為何要跟你媽媽講我罵你？」劉男還勒著男童領子恫嚇，「如果你把這件事說出去，你就完了。」

劉男的暴行不只是甩巴掌，他還會一邊用鼓棒抽打小腿骨、生殖器、太陽穴和鼻樑，一度咒罵，「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」。劉男一路凌虐男童到六年級，某次男童手受傷，他則用鼓棒抽打男童手部骨折打鋼釘處，另猛打小腿骨，還敲打生殖器至破皮。

男童因為告訴爸媽實話，反而遭到劉男更嚴重的虐待，他自此開始閉嘴不談，但沉默的代價卻是生病。

劉姓音樂老師霸凌男童，被關還要賠錢。老師霸凌示意圖。本報繪製

童確診身心症還嘶吼求饒

調查指出，男童自2019年4月中起，陸續出現頭暈、腹痛及持續腹瀉症狀，父母帶他去身心科就診後確診身心症，但未發現真正原因。而劉男的暴行沒有停止，導致男童症狀越來越嚴重，竟開始發生解離現象，除了在學校和家裡反覆暈厥，過程中也曾重現遭虐打的肢體反應，不斷尖叫求饒「老師，我不敢了」，最後竟無法正常上課和生活。

隨後父母帶男童到兒童心智科深入診治，才發現可能是受到劉姓老師凌虐的後果，男童罹患創傷後壓力症（Post-traumatic stress disorder，PTSD），合併解離、轉化症狀、焦慮及身心症，其後立即通報兒虐事件，將劉男繩之以法，劉男喊冤仍被判4年半定讞，目前已入獄服刑。

家長對劉男提告求償，一審認定，劉男必須為暴行負責，考量家屬為此支出醫療費11萬4072元、雜支6萬3990元（頻繁請假自學而購買的尿布、地墊、護條、軟桌、國高中教材等費用），男童父母則受到嚴重精神折磨，一審判劉男賠償男童460萬元、父母各100萬元的精神撫慰金，共須賠償677萬8062元。

劉男上訴二審，高院合議庭認為，劉男的凌虐行為和男童的身心症狀有因果關係，必須承擔損害賠償。

合議庭考量，男童罹患嚴重創傷後壓力症、合併解離症狀，受到的痛苦和衝擊相當巨大，且他的父母自案發後長期照顧孩子，另必須反覆陪同就醫，更肩負孩子的情緒支持，相當勞心費力。

一審雖判賠677萬元，但合議庭審酌兩造的身分、資力及加害程度後，考量男童經歷長期治療，生活和學業表現近期漸趨穩定，父母承擔照料的心理壓力已稍獲舒緩，認為一審酌定的精神撫慰金過高，240萬元是比較合理的數字。合議庭扣除國小給付的40萬元賠償後，判劉男必須另賠男童及父母共217萬8062元。全案可上訴。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

3度申請升等未過…副教授提告國賠！台大二審逆轉獲免賠

指《零日攻擊》導演拿2千萬！葉元之挨告不請律師 瀟灑出庭喊「這沒什麼」

搜索台蠟見2調查局高層列「飲宴筆記本」！前調查官涉洩密二審緩刑定讞