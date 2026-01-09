鼓神神保彰、爵士嘻哈西原健一郎都來台 Billboard Live TAIPEI 一月連4場演出

【緯來新聞網】Billboard Live TAIPEI （簡稱 BBLTP）致力於將不同類型的音樂人帶來台灣進行表演，1月則找來六組音樂人登台演出，其中最讓人津津樂道的，莫過於將在1月20日，隨著葛飾三重奏來台演出的「鼓神」神保彰。擁有四分之一台灣血統的西原健一郎相隔8年再度來台演出。

西原健一郎擁有1/4台灣血統。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

Billboard Live TAIPEI在去年 2025 年 11 月於台北正式開幕後，陸續迎來中島美嘉、徐若瑄、王若琳、大無限樂團、小宇等音樂人登台演出。1月則找來六組音樂人來台演出，其中「鼓神」神保彰在日本可以說是家喻戶曉的名字，不僅擁有出色、精湛的打鼓技術，富有音樂性、動感、令人興奮等形容詞，都不足以形容他打鼓時帶給大家的感動，他亦代言鼓棒品牌，是許多鼓手接觸音樂界時第一個必定要認識的人。



1月11日是由ZIN跟來自台灣的汪定中DEW共同演出，兩人將帶來一場靈魂共振的演出。1月17日爵士嘻哈音樂人西原健一郎將帶著全新的《OJAZ Tour》獻出台灣演出處女秀。1月20日來自日本三位殿堂級音樂家櫻井哲夫、神保彰、向谷實所成立的葛飾三重奏，他們將以最純粹的三重奏編制，帶來高度及深度交流的現場演奏。1月21日則是活躍於日本音樂界超過35年的佐藤竹善，將首度攜手日本靈魂樂團 Neighbors Complain一同演出。

ZIN跟來自台灣的汪定中DEW共同演出。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

葛飾三重奏由櫻井哲夫、神保彰、向谷實組成。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

而1月17日的西原健一郎，擁有四分之一的台灣血統，從小吃著台灣料理長大的他，有很多非常喜歡的台灣食物，常來台灣的他，感受到許多人的溫暖款待，對他而言「是前所未有、甚至令人震撼的體驗」，他也期許自己有一天可以更深入接觸、學習台灣人所擁有的待人之道。上次來台灣公演已經相距8年，他希望可以在BBLTP表演時，讓現場觀眾感受到他跟樂團一路走來的軌跡，將會是集大成般的現場演出。



將跟福岡音樂人ZIN一起在1月11日演出的台灣囝仔汪定中DEW出身於美國舊金山，3歲時回到台灣，後來又到加州大學柏克萊分校深造音樂，回台後曾擔任?te壞特以及 someshiit 山姆的樂手，2023年以DEW的名字發行EP《NIGHTFALL》和《DAYLIGHT》，對於能夠登上BBLTP演出，他顯得很興奮跟期待，並透露準備了演出現場才有的特別版編曲。他也說「2025年參與了許多演出，很感謝來現場支持我的歌迷朋友們，自己做的音樂有人喜歡聽或是成為他們生活的一部分對我來說很感動，也覺得在這個數位資訊爆炸的時代，這些現實世界的連結顯得格外珍貴。」



1月21日佐藤竹善將是第一次來台灣演出，他坦言非常期待，也希望自己能夠維持跟以往表演的一樣水準。有趣的是跟他合作的Neighbors Complain曾經擔任過日本環球影城的表演者伴奏樂團，他們對台灣歌手Yufu的聲音非常著迷。這是他們第一次造訪台灣，希望屆時可以順利品嚐道地的滷肉飯。

