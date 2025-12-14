鼓聲舞步臺日交流升級 日本東京高圓寺阿波舞新竹踩街

新竹代天府十三日晚間邀請日本東京高圓寺阿波舞團來台參與踩街遊行，展現日本百年傳統藝術的深厚底蘊。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹代天府及普天宮十三日晚間邀日本東京高圓寺阿波舞團來台參與踩街遊行，不僅展現日本百年傳統藝術的深厚底蘊，更象徵新竹市在國際文化連結上的重要突破，是深化城市友誼、擴大國際影響力的重要一步，代理市長邱臣遠感謝代天府及普天宮促成此次跨國文化合作，為市民帶來難得的國際級文化體驗，讓市民能近距離感受世界各地的獨特文化魅力。

邱臣遠表示，宗教與文化交流是促進世界各國人民互相理解與尊重的重要力量，它不僅能突破語言與地理的隔閡，讓彼此距離更為接近。在這樣的文化與宗教交流活動中，我們不僅欣賞來自異國的藝術表演，更能體會文化背後的歷史脈絡、情感連結與價值觀，這正是國際交流中最珍貴的部分。未來市府將持續推動更多跨國文化交流合作，讓竹市成為國際文化能量匯聚的重要城市，帶給市民更豐富、多元且具有國際視野的文化體驗。

代天府主任委員彭德林表示，日本東京高圓寺阿波舞擁有超過四百年歷史，是日本具代表性的傳統藝術，能夠邀請到東京高圓寺舞團來台，是宮廟文化交流上的重要里程碑。

普天宮董事長鄭逸榛表示，此次活動不僅讓臺灣民眾親身接觸日本傳統舞蹈，也讓雙方在宗教文化、民俗交流上有更深互動，期盼未來持續推動更多國際合作，讓宮廟文化走向世界、讓世界看見台灣的信仰能量。

民政處表示，日本東京高圓寺阿波舞團的舞者們身著傳統舞衣，在節奏強烈的音樂伴奏下，以充滿力量與活力的舞步展現阿波舞獨特魅力，並以簡單卻富節奏感的動作著稱，整體群舞整齊有力，氣勢磅礡，讓現場充滿熱鬧與歡樂，許多市民朋友熱情互動，隨節奏拍手、喝采，為演出增添更多溫度，展現跨文化藝術交流的動人畫面。