《鼓聲若響．武術薪傳》音樂劇講述大甲五十三庄 台中大安里民中心演出

〔記者歐素美／台中報導〕大甲愛樂室內樂團與大甲五十三庄國術舞獅技藝委員會合作，昨晚在大甲區中正紀念館演出《鼓聲若響．武術薪傳》大甲五十三庄武術故事音樂劇，民眾反應熱烈，今天下午3點，並將在大安區聯合里民中心演出。

《鼓聲若響．武術薪傳》演繹大甲五十三庄武術故事，敘述因廣東獅的「入侵」，使得台灣獅沒落， 顏清福在20年前創立「大甲五十三庄國術舞獅技藝委員會」，集結在地武館及舞獅團體，參與國內外表演及比賽，重振台灣獅的故事。

大甲愛樂室內樂團表示，希望透過《鼓聲若響．武術薪傳》的文化演出，讓台灣獅被聽見、被看見，願鼓聲持續響起，讓文化故事繼續前行。

