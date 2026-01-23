鼓聲跨國傳情 彰化北斗國小赴馬國明德正校交流二十四節令鼓

▲彰化縣北斗國小親師生遠赴馬來西亞檳城，回訪姊妹校「明德正校（SJK(C) Min Terk）」，深入體驗被列為馬來西亞國家非物質文化遺產的「二十四節令鼓」。（圖／北斗國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】鼓聲隆隆、氣勢震撼！彰化縣北斗國小親師生一行，於1月21日至25日遠赴馬來西亞檳城，回訪姊妹校「明德正校（SJK(C) Min Terk）」。此行最受矚目的亮點，是深入體驗被列為馬來西亞國家非物質文化遺產的「二十四節令鼓」。透過兩校學子在鼓藝上的交流切磋，不僅展現傳統鼓藝之美，也讓華人文化得以薪火相傳，更敲響台馬兩地深厚而真摯的情誼。

▲彰化縣北斗國小親師生遠赴馬來西亞檳城，回訪姊妹校「明德正校（SJK(C) Min Terk）」校際交流。（圖／北斗國小提供）

從節氣到鼓點，「二十四節令鼓」由馬來西亞華人獨創，結合了傳統二十四節氣、書法與廣東獅鼓的元素。在明德正校師生的熱情陪同下，北斗國小的學生們拿起鼓棒，學習如何將氣候變化的韻律轉化為磅礴的鼓聲。透過實際擊鼓，親身體會到鼓樂中講求的「紀律」與「團隊默契」。當咚咚鼓聲整齊劃一地響起時，現場氣氛熱烈感人，打破了語言與地域的隔閡。

北斗國小校長游美雯表示，延續情誼，深化國際教育 繼去年（2025年）11月明德正校師生來訪北斗國小後，此次北斗國小的回訪象徵著兩校情誼的延續與深化。國際教育不僅是語言的學習，更是文化的深度體驗。「二十四節令鼓」展現了馬來西亞華人對文化傳承的堅持，這對我們的學生來說是極佳的震撼教育。我們希望孩子能透過藝術這個共通語言，看見世界，也讓世界看見台灣的孩子。

除了校際交流，為期五天的行程中，北斗國小師生們也走讀檳城，拓展世界觀，走訪檳城喬治市的世界文化遺產景點，進行跨領域的戶外教學。從當地多元種族的共融生活，到歷史建築的保存智慧，學生們在行萬里路中，培養出尊重多元、包容差異的國際素養。

北斗國小此次馬來西亞國際交流活動預計於1月25日圓滿結束，兩校約定未來將持續透過線上與實體互訪，為台馬教育交流譜寫更多動人的篇章。