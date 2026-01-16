鼓聲迎新年 2026十鼓節新春在台南熱鬧登場

深受國內外觀眾關注的年度鼓樂盛事「2026十鼓節」，將於2月17日（大年初一）至2月22日（初六）在台南十鼓文創園區夢糖劇場登場。十鼓節以春節定目演出形式深耕文化場域多年，已成為台灣新春期間具代表性的表演藝術活動，邀請民眾走進百年糖廠，在鼓聲中感受文化能量與土地記憶。

今年十鼓節邀集台灣與日本多組鼓樂團隊同台演出，包括十鼓擊樂團、手合鐵鼓樂團、日本野武士太鼓團，以及現音楽師打友-DAYU等，呈現不同風格的擊樂語彙。主辦單位表示，能在台灣一次欣賞多組國際鼓樂團體，是許多觀眾最期待的亮點，也讓十鼓節成為春節期間兼具文化深度與娛樂性的藝文選擇。

廣告 廣告

圖說：2026十鼓節演出團隊展現融合傳統擊鼓、搖滾與跨界表演的震撼陣容。(圖片來源/記者林薇安攝)

除了國際團隊演出，十鼓擊樂團也將帶來多首經典與原創作品，其中《山之喚》以群鼓回應自然意象，向土地致敬，成為演出中的重要篇章。手合鐵鼓樂團則推出《Be the Firework》延伸版本，以強烈節奏象徵新年的啟動與能量釋放。團隊也透露，近年持續培養新世代作曲人才，新曲目將陸續在十鼓節期間亮相，展現鼓樂創作的傳承與創新。

圖說：十鼓手合鐵鼓樂團於舞台上演出熱情奔放的打擊樂章。(圖片來源/記者林薇安攝)

在舞台製作方面，今年演出全面升級，結合燈光設計與科技影像，讓鼓樂不只被聽見，也在視覺上形成完整敘事。十鼓文創團隊表示，希望透過劇場升級，讓觀眾在聲音、畫面與空間中，獲得更沉浸的觀賞體驗。

活動期間也同步推出多項展覽與文化體驗內容。「糖蜜展館」展出《獸骨祭壇》，結合百年糖業遺構、恐龍時代與古埃及文明意象，透過裝置藝術與光影氛圍，打造跨越時代的沉浸式場景。園區內另有《時空魔花》展區的「魔域王座」，以及「一粒糖旅行」、「清溪林製鼓廠」等文化路線，讓民眾深入了解糖業歷史與製鼓工藝。

十鼓表示，十鼓節不只是一場表演活動，更是一趟結合音樂、歷史與想像力的文化旅程，邀請民眾在新春期間走進百年糖廠，在鼓聲中迎接新的一年，感受台南獨有的文化魅力。

更多品觀點報導

南山人壽春節提前給付生存/滿期金9.71億！ 新推神隊友保單 強化失智防禦

富邦人壽春節提前給付生存/滿期金8.9億！約2.8萬件 另有弱勢保戶紓困

