鼓鼓再登高雄跨年！攜手AcQUA源少年跨世紀合作

鼓鼓呂思緯再度登上高雄跨年，攜手AcQUA源少年帶來跨世代合作舞臺。（圖／年代提供）





2026高雄跨年「雄嗨趴」今（1）日接續宣布跨年卡司陣容，包括「全能唱跳歌手」鼓鼓呂思緯、 「青春能量」AcQUA源少年、「天使系男聲」洪暐哲、「爆發力女聲」陳忻玥、創作才女Angie安吉與台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊都將登上高雄跨年舞台。

鼓鼓與高雄緣分深厚，不僅在高雄流行音樂中心舉辦GX成軍後首場演唱會，也在同個場地求婚成功，「高雄」可說是見證他的人生里程碑，為了這座特別的城市，鼓鼓不僅準備活力滿滿的精彩表演，更將帶著「AcQUA源少年」獻上獨家合作，預計帶來跨世代的活力舞臺。

鼓鼓出道16年不忘初心，演出經驗豐富的他過去曾遭遇突發事件，唱到一半麥克風突然斷訊「失聲」，還沒反應過來，台下歌迷竟自主大聲跟唱，令他相當感動，直呼粉絲是他最大的依靠，也期待屆時高雄跨年晚會上，能聽到粉絲的大合唱，將現場變成大型KTV。

AcQUA源少年自選秀出身，談及這些年的心境變化。隊長黃莑茗表示，過去參加選秀時像是在不斷證明自己，退伍後重新找到屬於自己的聲音，更能誠實面對內心想法「現在比較能分辨哪些是大家期待的、哪些是我真正想留下的，也希望兩者能慢慢重疊。」盧佾暘則說，自己從外型到談吐都已經截然不同，「整個人都有成長」。李秉諭也坦言，隨著經驗累積，如今更理解自己的位置與想傳遞的能量，「現在站在舞台上，每一秒都能真正享受。」

AcQUA源少年要用成熟蛻變的男聲，在高雄跨年舞臺上展現成長與自我風格。（圖／年代提供）

林毓家則將成長歸功於心態轉變，從過去的緊張不安，到如今每次遇到挑戰都能告訴自己一定能完成，「也更相信自己了！」須弘道則以求學為轉捩點，深入探索不同音樂文化，並與各國歌手合作寫作，對音樂風格與製作架構都有更全面的理解。他們以更成熟、更確定的姿態踏入新的一年，也期待將這份蛻變完整呈現在跨年大型舞臺上。

洪暐哲是近年備受矚目的新星，曾以韓國練習生身分累積紮實底子，並在選秀節目中奪下冠軍，不僅擁有花美男外貌，10年舞齡的實力更讓他所到之處都吸引大批粉絲熱情應援。他笑說，每次看到粉絲舉著親手製作的燈牌、從遠方趕來，都讓他深受感動，「謝謝你們一直在，我都有收到，也很珍惜。」

洪暐哲將為「2026雄嗨趴」帶來深情歌聲與熱力唱跳，用滿滿能量點燃全場。（圖／年代提供）

以〈煙幕〉打開知名度、再以〈炙愛（女聲版）〉席捲各大平台的陳忻玥，今年憑藉專輯《V》強勢入圍金曲獎最佳華語女歌手，陳忻玥透露自己最重要的準備，是讓心態回到最真誠、自在的狀態，不因緊張而忘記初心：「我想帶來一場我自己能享受、大家也能盡興聽歌的演出。」至於最想在高雄演唱的曲目，她毫不猶豫選了〈Lonely〉，因為那段海豚音「唱起來超爽、超嗨！」面對即將到來的2026年，她說自己不會給未來太多框架，只希望活出忠於自我的樣子，而陳忻玥也已錄好許多新歌，期待2026年到來，跟歌迷一起分享。

陳忻玥將展現真誠、自在的模樣，帶給觀眾最盡興的舞臺。（圖／年代提供）

創作才女Angie安吉自推出首張專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》後，全年無休地以「每月一首」方式持續發表作品，長達近一年的宣傳期讓她累積了豐富經驗。此次再度登上「2026雄嗨趴」舞台，Angie安吉不僅親自參與造型與視覺概念設計，更加入更多舞者，打造層次更豐富的升級演出。爸爸陽帆也全程熱心「指導」，霸氣叮嚀「一定要安排舞者，如果沒有，我來替你安排！」，讓她相當感動，媽媽Julie則在其中擔任親子間的潤滑劑，讓準備過程更加順利。Angie安吉期待2026能帶著充電後的靈感，迎接更多創作與挑戰。

Angie安吉再登高雄跨年，不僅舞者規模大升級，還親自參與服裝和視覺設計。（圖／年代提供）

連續兩年踏上高雄跨年的Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊感謝市府與粉絲一路以來的支持，兩位韓籍成員第二次在臺灣跨年，Mingo（朴旻曙）自信表示：「聽說明年是馬年，我會多學一些跟馬有關的祝福語，比如祝大家『馬』上幸福、『馬』上發財，中文難不倒我啦！」，「最強外掛」安芝儇則分享韓國跨年的儀式：「韓國跨年也有倒數和敲鐘活動，但因為韓國真的很冷，很多人會在家看電視直播、一起吃年糕湯，這次非常開心能跟高雄的朋友一起倒數迎新年！」

Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊備戰「2026雄嗨趴」，展開一系列密集訓練。（圖／年代提供）

「2026雄嗨趴」星光熠熠，豪華卡司包括：告五人、八三夭、Lulu黃路梓茵、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年、洪暐哲、陳忻玥、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Angie安吉、Ponay的原式大樂隊、Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊，加上主持人陳漢典、阿本、木木（林葦妮），跨界獻上華麗的年度壓軸舞臺。



