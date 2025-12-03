鼓鼓升格人夫9個月！親吐「生兒計畫關鍵」 全為愛妻大元著想

鼓鼓鬆口生子計畫。董孟航攝

鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治、白安今（3日）出席「2025毛起來愛」公益記者會。鼓鼓今年2月升格人夫，老婆林艾璇（大元）共同飼養愛犬「呂小柱」，直言照顧毛孩就和照顧小孩一樣，他曾歷經2隻愛犬離世，心裡一直有個空位，原本不敢再領養，怕想起過去傷痛，直到在繁殖場遇見呂小柱，認為一切都是緣分，他也自嘲在家地位不如愛犬，「我是玩伴跟僕人。」

「2025毛起來愛」公益記者會今日舉辦。董孟航攝

清晨6點被狗狗叫醒 鼓鼓生子尊重大元意願

鼓鼓幾乎每天清晨6、7點都被狗狗叫醒，直言這作息根本在演練當奶爸，至於是否準備好升格當爸，他強調會尊重大元意願：「女生的身體、心理變化比較大，她準備好了怎麼決定我都支持。不想要小孩也很好，如果想要，我願意陪她一起完成。」提及前一隻狗狗，他透露是因為心臟問題過世，當時發現時已經太晚，因此現在都會特別關注呂小柱的身體，還好整體算健康，只是年紀大牙齒掉了很多、心臟有些微雜音。

白安養過14隻貓 曾經歷多次生離死別

白安也分享，國中到現在，她養了14隻貓，曾經歷過毛孩離世，每次都還是得花費半年才能走出傷痛。白安透露，現在養的兩隻貓咪是姐妹，都很黏她，雖然小時候都會抱在一起睡覺，但長大之後卻很需要各自獨立空間，「牠們都很乖，會等我起床才叫我，有時候太冷我起床，牠們還不會起來，牠們的作息跟我很像，我熬夜牠們也會陪我很晚，有牠們每天都像聖誕節。」

廣告 廣告

白安是徹底的貓奴。董孟航攝

白安被愛貓控制也甘願 不小心就狂買貓咪用品

白安遭虧其實是被貓咪控制，她也無奈承認，「牠們很喜歡喝水龍頭流動的水，會叫我打開，很有自己的SOP，還會叫我開陽台的門吃貓草、吹風，雖然被控制但貓咪好可愛。」被問到在貓咪身上的花費，她坦承真的沒有算過，「但很容易買牠們的東西，家裡會故意留紙箱給牠們玩。」



回到原文

更多鏡報報導

愛貓命危住院！丫頭面對生死選擇痛哭 老公相伴同意放棄急救

康康自爆「徐懷鈺曾暗戀他」！再點名小鐘開嗆：最不要臉就是他

吳佩慈罕見公開現身！全為20年香港閨蜜 力挺她尪錄助選影片