鼓鼓呂思緯鬆口當爸媽計劃！ 言語意外透露超寵愛老婆大元林艾璇

「2025毛起來愛」公益記者會5日在Hit Fm舉行，攜手愛心大使白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治，愛心總召夏和熙，一同號召大家集糧送愛。鼓鼓呂思緯今年2月和大元林艾璇結婚，呂小柱就是他們在認養活動遇到的小狗，他非常喜愛小柱，是他心裡無法缺少的一員，他也笑說很常六、七點就被小柱吵醒，自爆作息相當適合生小孩，被進一步追問是否有生子計畫？他則強調一切以老婆大元的意願為主，他說「女生的身體、心裡狀態變化比較大。如果不想要小朋友，我也覺得很好；如果想要，我願意陪她一起完成。」

而蕭秉治的愛犬「豬血糕」是在中途之家領養來的，跟他非常親密，甚至他的週邊商品還以「豬血糕」為靈感做成螢光棒，蕭秉治3日記者會現場還特別掛上豬血糕的紓壓球吊飾在褲子上，相當用心。蕭秉治說，雖然他小時候怕狗，但領養豬血糕後讓他更了解如何與狗狗相處，而在照顧狗狗的生活中，飼養費用是一筆不小的開銷，更何況是這些收容及照護浪浪的愛心機構，他難以想像開銷會有多大，希望透過這次毛起來愛的活動，集結大家的愛，捐贈給這些機構，讓浪浪們溫飽一餐度過美好的暖冬！

白安目前家裡有3隻貓，貓咪們是她在遇到困難或低潮期時最大的慰藉，「牠們對我每一天都很有幫助，沒有低潮的時候看到牠們也很開心！」白安希望透過這次活動號召大家響應愛心，毛孩是人類最好的朋友，這次換我們來守護浪浪們了！

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導