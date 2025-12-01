鼓鼓呂思緯、AcQUA源少年高雄跨年獨家合作 陳忻玥、Wing Stars、洪暐哲、Angie安吉以青春舞動音浪

高雄跨年晚會「二○二六雄嗨趴」今（一）日公開超強青春世代卡司，從「全能唱跳歌手」鼓鼓呂思緯，到以青春能量席捲樂壇的AcQUA源少年、「爆發力女聲」陳忻玥、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊，以及「天使系男聲」洪暐哲、創作才女Angie安吉，卡司橫跨人氣與創作歌手、男團、女團，一次滿足所有粉絲期待！(見圖)

高雄市長陳其邁表示，高雄跨年品牌一直是全臺粉絲矚目焦點，今年特別邀請年輕朋友最愛的卡司，打造青春動感、活力滿點的跨年秀，他喊話粉絲們務必親自到場，感受一夜專屬「青春世代」的極致吶喊。

主辦單位預告，節目將推出跨年限定的驚喜特別合作，呈現前所未見的跨世代音樂火花，讓跨年夜熱情直達沸點！

與高雄緣分深厚的鼓鼓呂思緯再次踏上高雄跨年舞臺，鼓鼓提到高雄對他來說是特別的城市，不僅在高雄流行音樂中心舉辦GX成軍後首場演唱會，更在同個場地求婚成功，「高雄」見證了他人生數個里程碑；帶著這份情感，鼓鼓不僅準備精彩表演，更將帶著「AcQUA源少年」獻上獨家合作，希望帶給觀眾全新的視覺衝擊。而選秀節目出身的AcQUA源少年，將以更成熟的姿態完整呈現在跨年舞臺上。

以《煙幕》打開知名度、再以《炙愛（女聲版）》創下YouTube三千萬觀看次數的陳忻玥，今年憑藉專輯《V》強勢入圍金曲獎最佳華語女歌手，從過去的駐唱歌手一路走到跨年舞臺，讓她既興奮又感動。談起這次跨年，陳忻玥透露，我想帶來一場我自己能享受、大家也能盡興聽歌的演出。至於最想在高雄演唱的曲目，她毫不猶豫選了《Lonely》，因為那段海豚音「唱起來超爽、超嗨」；過往到訪高雄，陳忻玥最大印象就是義大遊樂世界，笑稱自己太喜歡遊樂園了，以前跟一群朋友去玩過，好想再去一次。

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊連續兩年參與高雄跨年，這也是韓籍成員「最強外掛」安芝儇、「清純精靈」Mingo（朴旻曙）第二次在臺灣跨年，她們指出，非常開心能跟高雄的朋友一起倒數迎新年！女孩們感謝粉絲與高市府一路以來的支持，「跨年不只是一次表演，更像是一年的成果發表，能在這樣具有指標性的大型舞臺演出，是我們最引以為傲的事」。今年推出單曲《Cheer it up加大》反應熱烈，從素人起步，如今躍升唱跳歌手讓她們直呼不敢想像，為了跨年呈現整齊劃一的刀群舞與華麗走位，特別加強體能訓練，讓表演更完美。訓練之餘，隊長螢螢（蔡佩螢）和一粒（趙宜莉）兩位高雄人，更跨刀拍攝高雄跨年形象短片，分享如何運用跨年元旦兩天一夜的假期玩高雄。

擁有花美男外貌的歌手洪暐哲，曾以韓國練習生身分累積紮實底子，十年舞齡的實力吸引大批粉絲熱情應援，每次看到粉絲舉著親手製作的燈牌、從遠方趕來，都讓他深受感動；多次造訪高雄的他分享除了工作，也常專程南下看演唱會，美食更讓他每次都忍不住展開「吃光光行程」，從夜市到汕頭牛肉都是必吃清單。這次受邀「二○二六雄嗨趴」，不僅帶來深情演唱，也會以熱力唱跳點燃全場，帶給粉絲更多驚喜。

創作才女Angie安吉再度登上高雄跨年，自推出首張專輯《Caramel Eyes焦糖眼》後，全年無休地以「每月一首」方式持續發表作品，近一年的宣傳期讓她累積了豐富經驗。這次她親自參與造型與視覺概念設計，加入更多舞者，打造層次更豐富的舞臺！爸爸陽帆也全程熱心「指導」，霸氣叮嚀「一定要安排舞者，如果沒有，我來替你安排」讓她相當感動，媽媽Julie則在其中擔任親子間的潤滑劑，讓準備過程更加順利。迎接二○二六，Angie安吉期許能帶著充電後的靈感，迎接更多創作與挑戰。

「二○二六雄嗨趴」星光熠熠，豪華卡司包括告五人、八三夭、Lulu黃路梓茵、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年、洪暐哲、陳忻玥、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Angie安吉、Ponay的原式大樂隊、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊，加上主持人陳漢典、阿本、木木（林葦妮），跨界獻上華麗的跨年秀，高雄以最熱情的城市溫度迎接粉絲，誠摯邀請大家一同到時代大道迎接倒數的幸福時刻。

更多高雄跨年系列活動資訊，請上官網(https://khnewyear.tw/)查詢。