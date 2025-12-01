鼓鼓呂思緯Feat. AcQUA源少年高雄跨年獨家合作 Wing Stars以青春舞動音浪

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊備戰「2026雄嗨趴」，展開一系列密集訓練。（圖／高雄市府新聞局、年代提供）





高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」釋出新一波超強青春世代卡司，從「全能唱跳歌手」鼓鼓呂思緯，到以青春能量席捲樂壇的AcQUA源少年、「爆發力女聲」陳忻玥、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊，以及「天使系男聲」洪暐哲、創作才女Angie安吉，卡司橫跨人氣與創作歌手、男團、女團，一次滿足所有粉絲期待！

高雄市長陳其邁表示，高雄跨年品牌一直是全台粉絲矚目焦點，今年特別邀請年輕朋友最愛的卡司，打造青春動感、活力滿點的跨年秀，他喊話粉絲們務必親自到場，感受一夜專屬「青春世代」的極致吶喊。主辦單位預告，節目將推出跨年限定的驚喜特別合作，呈現前所未見的跨世代音樂火花，讓跨年夜熱情直達沸點！

鼓鼓呂思緯再度登上高雄跨年，攜手AcQUA源少年帶來跨世代合作，將掀起跨年高潮。（圖／高雄市府新聞局、年代提供）

與高雄緣分深厚的鼓鼓呂思緯再次踏上高雄跨年舞台，鼓鼓表示高雄對他來說是特別的城市，不僅在高雄流行音樂中心舉辦GX成軍後首場演唱會，更在同個場地求婚成功，「高雄」見證了他人生數個里程碑，帶著這份情感，鼓鼓不僅準備精彩表演，更將帶著「AcQUA源少年」獻上獨家合作，希望帶給觀眾全新的視覺衝擊。演出經驗豐富的他分享曾經唱到一半麥克風突然斷訊「失聲」，還沒反應過來時，台下歌迷已自主大聲跟唱，令他相當感動，直呼粉絲是他最大的依靠，也期待跨年聽到粉絲大合唱，將現場變成大型KTV。

AcQUA源少年要用成熟蛻變的男聲，在高雄跨年舞臺上展現成長與自我風格。（圖／高雄市府新聞局、年代提供）

選秀節目出身的AcQUA源少年，將以更成熟的姿態完整呈現在跨年舞台上。他們分享這些年的心境變化，隊長黃莑茗表示，退伍後重新找到屬於自己的聲音，也「更能誠實面對內心想法」。盧佾暘說，回頭看早期的自己，從外型到談吐都已經截然不同，「整個人都有成長」。李秉諭坦言，從選秀出道的那段時間，因還在摸索常感到害怕，但隨著經驗累積，「現在站在舞台上，每一秒都能真正享受。」林毓家把成長歸功於心態轉變，現在遇到挑戰都告訴自己一定能完成，「也更相信自己了！」須弘道則說，求學是他重要的轉捩點，讓他能與不同國家的歌手交流、探索多元的音樂文化。

陳忻玥將展現真誠、自在的模樣，帶給觀眾最盡興的表演。（圖／高雄市府新聞局、年代提供）

以《煙幕》打開知名度、再以《炙愛（女聲版）》創下YouTube三千萬觀看次數的陳忻玥，今年憑藉專輯《V》強勢入圍金曲獎最佳華語女歌手，從過去的駐唱歌手一路走到跨年舞台，讓她既興奮又感動。談起這次跨年，陳忻玥透露說：「我想帶來一場我自己能享受、大家也能盡興聽歌的演出。」至於最想在高雄演唱的曲目，她毫不猶豫選了《Lonely》，因為那段海豚音「唱起來超爽、超嗨！」過往到訪高雄，陳忻玥最大印象就是義大遊樂世界，笑稱自己太喜歡遊樂園了，以前跟一群朋友去玩過，好想再去一次！

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊連續兩年參與高雄跨年，這也是韓籍成員「最強外掛」安芝儇、「清純精靈」Mingo（朴旻曙）第二次在台灣跨年，她們表示：「非常開心能跟高雄的朋友一起倒數迎新年！」女孩們感謝粉絲與市府一路以來的支持，「跨年不只是一次表演，更像是一年的成果發表，能在這樣具有指標性的大型舞台演出，是我們最引以為傲的事。」今年推出單曲《Cheer it up 加大》反應熱烈，從素人起步，如今躍升唱跳歌手讓她們直呼不敢想像，為了跨年呈現整齊劃一的刀群舞與華麗走位，特別加強體能訓練，讓表演更完美。訓練之餘，隊長螢螢（蔡佩螢）和一粒（趙宜莉）兩位高雄人，更跨刀拍攝高雄跨年形象短片，分享如何運用跨年元旦兩天一夜的假期玩高雄！

洪暐哲將為「2026雄嗨趴」帶來深情歌聲與熱力唱跳，用滿滿能量點燃全場。（圖／高雄市府新聞局、年代提供）

擁有花美男外貌的歌手洪暐哲，曾以韓國練習生身分累積紮實底子，10年舞齡的實力吸引大批粉絲熱情應援，每次看到粉絲舉著親手製作的燈牌、從遠方趕來，都讓他深受感動，「謝謝你們一直在，我都有收到，也很珍惜。」多次造訪高雄的他分享除了工作，也常專程南下看演唱會，美食更讓他每次都忍不住展開「吃光光行程」，從夜市到汕頭牛肉都是必吃清單。此次受邀「2026雄嗨趴」，不僅帶來深情演唱，也會以熱力唱跳點燃全場，帶給粉絲更多驚喜。

創作才女Angie安吉再度登上高雄跨年，自推出首張專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》後，全年無休地以「每月一首」方式持續發表作品，近一年的宣傳期讓她累積了豐富經驗。這次她親自參與造型與視覺概念設計，加入更多舞者，打造層次更豐富的舞台！爸爸陽帆也全程熱心「指導」，霸氣叮嚀「一定要安排舞者，如果沒有，我來替你安排！」讓她相當感動，媽媽Julie則在其中擔任親子間的潤滑劑，讓準備過程更加順利。迎接2026，Angie安吉期許能帶著充電後的靈感，迎接更多創作與挑戰。

創作才女Angie安吉再登高雄跨年，不僅舞者規模大升級，還親自參與服裝和視覺設計。（圖／高雄市府新聞局、年代提供）

「2026雄嗨趴」星光熠熠，豪華卡司包括：告五人、八三夭、Lulu黃路梓茵、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年、洪暐哲、陳忻玥、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Angie安吉、Ponay的原式大樂隊、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊，加上主持人陳漢典、阿本、木木（林葦妮），跨界獻上華麗的跨年秀，高雄以最熱情的城市溫度迎接粉絲，誠摯邀請大家一同到時代大道迎接倒數的幸福時刻。更多高雄跨年系列活動資訊，請上官網：https://khnewyear.tw/ 。

