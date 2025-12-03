鼓鼓娶大元9個月 鬆口已準備好當爸

呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治、白安及愛心總召夏和熙等人3日出席「2025毛起來愛」公益記者會。鼓鼓2月和老婆林艾璇（大元）登記結婚，互動甜蜜；近年來身邊不少好友都升格當父母，鼓鼓笑說常被朋友形容他很像在見習，也早已做好準備當爸，不過生小孩一切都是以太太的意願為主。

鼓鼓貼心說，生小孩會讓女生的身體跟心理狀態產生比較大的變化，因此未來如果另一半準備好了，他當然很Ok迎接新生命，「如果另一半準備好了，怎麼決定我都支持，不想要小朋友也很好，如果想要，我願意陪妳一起完成」。

鼓鼓、大元暖心領養愛犬「呂小柱」，鼓鼓笑說照顧狗狗就像是在照顧小孩一樣；白安養了3隻貓，直說貓咪是她在遇到困難或低潮期時最大的慰藉；蕭秉治的愛犬「豬血糕」是在中途之家領養而來，蕭秉治說照顧狗狗的飼養費用是一筆不小的開銷，難以想像收容及照護浪浪的愛心機構開銷會有多大，希望透過這次「毛起來愛」的活動，讓浪浪們天天都有溫飽一餐。