鼓鼓攜手AcQUA源少年跨年獨家合作 邁喊話：粉絲必到現場

鼓鼓 呂思緯再度登上高雄跨年，攜手AcQUA源少年帶來跨世代合作，將掀起跨年高潮。（圖／年代提供）

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今（1）日公布超強青春世代卡司陣容，其中全能唱跳歌手鼓鼓呂思緯將攜手人氣男團AcQUA源少年獻上跨年限定獨家合作，加上金曲入圍歌手陳忻玥、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊、天使系男聲洪暐哲及創作才女Angie安吉等實力派藝人，打造最具青春活力的跨年盛會。

高雄市長陳其邁強調，今年特別邀請年輕世代最愛的卡司陣容，打造青春動感、活力滿點的跨年秀，喊話粉絲務必親臨現場，感受專屬「青春世代」的極致吶喊。主辦單位預告將推出前所未見的跨世代音樂火花，讓跨年夜熱情直達沸點。

與高雄緣分深厚的鼓鼓呂思緯再次登上高雄舞台，他表示，高雄見證了他人生多個重要時刻，包括在高流舉辦GX成軍首場演唱會及求婚成功，這次不僅準備精彩演出，更將帶領AcQUA源少年呈現全新視覺衝擊。鼓鼓分享曾遇過麥克風突然斷訊，台下歌迷自主大聲跟唱的感動經驗，期待跨年夜將現場變成大型KTV。

AcQUA源少年要用成熟蛻變的男聲，在高雄跨年舞臺上展現成長與自我風格。（圖／年代提供）

選秀出身的AcQUA源少年，將以更成熟姿態完整呈現舞台魅力。隊長黃莑茗透露，退伍後重新找到自己的聲音，盧佾暘表示從外型到談吐都有明顯成長，李秉諭坦言，現在站上舞台每一秒都能真正享受，林毓家則更相信自己能完成挑戰，須弘道更在求學期間與不同國家歌手交流，探索多元音樂文化。

陳忻玥將展現真誠、自在的模樣，帶給觀眾最盡興的表演。（圖／年代提供）

以《煙幕》爆紅、《炙愛（女聲版）》創下YouTube 3千萬觀看的陳忻玥，今年憑專輯《V》入圍金曲獎最佳華語女歌手。從駐唱歌手走到跨年舞台讓她既興奮又感動，透露最想演唱《Lonely》那段海豚音，直呼「唱起來超爽、超嗨！」

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊備戰「2026雄嗨趴」，展開一系列密集訓練。（圖／年代提供）

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊連續兩年參與高雄跨年，韓籍成員安芝儇、Mingo表示非常開心能與高雄朋友一起倒數迎新年。女孩們感謝粉絲支持，認為跨年不只是表演，更像年度成果發表。為呈現整齊刀群舞與華麗走位，特別加強體能訓練。隊長螢螢和一粒兩位高雄人更跨刀拍攝形象短片，分享如何玩轉高雄。

洪暐哲將為「2026雄嗨趴」帶來深情歌聲與熱力唱跳，用滿滿能量點燃全場。（圖／年代提供）

創作才女Angie安吉再登高雄跨年，不僅舞者規模大升級，還親自參與服裝和視覺設計。（圖／年代提供）

「2026雄嗨趴」豪華卡司包括告五人、八三夭、Lulu黃路梓茵、滅火器、芒果醬等實力派歌手，由陳漢典、阿本、木木主持，12月31日晚間在時代大道盛大登場。更多資訊請上官網：https：／／khnewyear.tw／

