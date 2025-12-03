鼓鼓浪漫娶大元甜蜜新婚 鬆口做人計畫進度

陳雋希VIC（後排左起）、森田、ㄚ頭、台灣動物緊急救援小組秘書長何品萱、萬達寵物執行長李俊廣、萬達寵物副執行長羅至玄，Hit Fm電台代表Gigi（前排左起）、蕭秉治、鼓鼓、白安、夏和熙，3日一同出席活動。（Hit Fm聯播網提供）

呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治、白安及愛心總召夏和熙等人3日出席「2025毛起來愛」公益記者會。鼓鼓2月和老婆林艾璇（大元）登記結婚，互動甜蜜；近年來身邊不少好友都升格當父母，鼓鼓笑說常被朋友形容他很像在見習爸爸，也坦言早已做好準備當爸，不過生小孩一切都是以太太的意願為主。

鼓鼓貼心說，生小孩會讓女生的身體跟心理狀態，產生比較大的變化，因此未來如果另一半準備好了，他當然很Ok迎接新生命，「如果另一半準備好了，怎麼決定我都支持，不想要小朋友也很好，如果想要，我願意陪妳一起完成」。

廣告 廣告

鼓鼓、大元暖心領養愛犬「呂小柱」，鼓鼓笑說照顧狗狗就像是在照顧小孩一樣，白安養了3隻貓，直說貓咪是她在遇到困難或低潮期時最大的慰藉；蕭秉治的愛犬「豬血糕」是在中途之家領養而來，蕭秉治說照顧狗狗的飼養費用是一筆不小的開銷，難以想像收容及照護浪浪的愛心機構開銷會有多大，希望透過這次毛起來愛的活動，讓浪浪們天天都有溫飽一餐。

更多中時新聞網報導

聚焦血液腫瘤治療新趨勢 接軌國際

腦內Tau蛋白沉積 造成失智惡化關鍵

保健》喉嚨卡卡咳不出 梅核氣作怪