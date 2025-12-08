鼓鼓為兄弟極限趕場 蕭秉治遭調侃「渣男」
蕭秉治展開全新巡演《活著 Alive》，日前在廣州開唱，剛好是他從小巨蛋起跑的演唱會滿週年，好友鼓鼓呂思緯特別來當嘉賓相挺，而蕭秉治演出現場距離五月天演唱會場地有2小時車程，擔任五月天開場嘉賓的鼓鼓一唱完就得搭車趕場，所幸在開演前三分鐘順利抵達，極限趕場就為了挺好兄弟。
當鼓鼓一上台，蕭秉治就為歌迷謀福利，對著鼓鼓大喊「脫脫脫」，鼓鼓作勢幫蕭秉治脫衣反應相當快，接著鼓鼓說：「你們知道我今天是為誰風塵僕僕趕來的嗎？」台下回蕭秉治，鼓鼓笑說：「我怎麼會是為了一個男生，我是為了你們。」但其實鼓鼓一早上5點就搭飛機連趕二場，一切都是為了挺兄弟。鼓鼓還當傳話大使，他說：「剛在五月天演唱會上有人舉牌說『好想秉治 幫我問好』，你們覺得我會記得嗎？不會，因為我來到這邊就是只記得現在的你們。」
這三天對蕭秉治來說可是工作滿滿，先是在深圳舉辦《活著 Alive》演唱會、隔日就到廣州擔任五月天演唱會開場嘉賓，接著繼續在廣州開唱，但他樂此不疲，對歌迷說：「平常我都是睡到下午三點，今天我特別12:00就起床了，為了跟你們見面！」當唱完〈我還是愛著你〉時，歌迷對他大喊「我還是愛著你」，蕭秉治回「我也愛你」，歌迷接著逼問「愛誰」，他滿滿的「求生欲」說：「都愛！都愛！」此話一出，蕭秉治透露：「導演在我的耳機說：『你這個渣男』。」笑翻全場。
