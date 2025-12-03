鼓鼓甜娶大元9個月！笑認1關鍵「適合生小孩」鬆口當爸計畫

記者徐珮華／台北報導

鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治、白安今（3）日以愛心大使身分出席「2025毛起來愛」公益記者會。今年2月升格人夫的鼓鼓，與愛妻大元（林艾璇）共同飼養愛犬「呂小柱」，經常一早6、7點就被牠吵醒，笑稱作息相當適合生小孩。至於是否想當爸爸，他強調一切以大元意願為主，也都願意支持，「女生的身體、心裡狀態變化比較大。如果不想要小朋友，我也覺得很好；如果想要，我願意陪妳一起完成。」

鼓鼓擔任「2025毛起來愛」愛心大使。（圖／記者趙于瑩攝影）

鼓鼓兩隻愛犬相繼離世後，去年從繁殖場領養呂小柱，花了不少時間才取得對方信任，不過愛犬明顯更黏「媽媽」大元，讓他自嘲是玩伴兼僕人，主要負責替牠清潔照護。由於前一隻愛犬因心臟問題離世，發現時為時已晚，這次他特別留意呂小柱健康狀況，目前除了心臟有些微雜音、年紀大牙齒掉得差不多之外，整體仍算健康。

白安陪伴毛小孩之餘，持續投入音樂創作及演唱會。（圖／記者趙于瑩攝影）

白安國中至今養過14隻貓，經歷無數生離死別，每次都得花半年走出悲傷情緒，但是「如果我不認識牠，牠獨自離開這個世界，我會更難過」，因此還是會做出相同選擇。目前她飼養3隻貓咪，並持續忙於音樂工作，日前推出專輯《星期八》，也將於明年1月25日Zepp New Taipei、3月7日高雄後台Backstage Live舉辦「路邊野餐」演唱會，拓元售票系統熱賣中。

