鼓鼓與大元結婚9個月！甜曝「生小孩重要1關鍵」 家中地位比愛犬低

Hit Fm聯播網12月3日舉辦「2025毛起來愛」公益記者會， 攜手愛心大使Energy、丁噹、白安、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治，愛心總召夏和熙，一同號召大家集糧送愛，集結所有愛心糧食認購款項，扣除成本，捐贈飼料給非營利公益組織「台灣動物緊急救援小組ARTT」。

快電商創辦人陳雋希VIC、快電商創辦人森田、快電商聯合創辦人ㄚ頭、鼓鼓、白安、蕭秉治等人出席公益記者會。（圖／Hit FM聯播網提供）

鼓鼓呂思緯表示，〈我的心裡呀〉是他曾為毛孩寶貝創作的歌曲，來表達對他的愛。狗狗就是他心中最柔軟的一塊，他的愛犬「小柱」正好就是他在寵物公園的認養會活動認養回家的，他非常喜愛小柱，是他在心裡無法或缺的一員。鼓鼓透露，今年2月升格人夫的他，與太太大元（林艾璇）經常一早6、7點就被小柱吵醒，提到作息非常適合生小孩，至於是不是已經準備好升格人父，他表示一切以大元為主，「女生的身體、心裡狀態變化比較大。如果不想要小朋友，我也覺得很好；如果想要，我願意陪妳一起完成。」他還笑說，小柱更黏大元，讓他自嘲在家中他就是僕人，狗狗地位最高。

鼓鼓、大元於今年2月底結婚。（圖／翻攝鼓鼓IG）

蕭秉治的愛犬「豬血糕」是在中途之家領養來的，跟他非常親密，甚至他的週邊商品還以「豬血糕」為靈感做成螢光棒。他透露，雖然他小時候怕狗，但領養豬血糕後讓他更了解如何與狗狗相處，而在照顧狗狗的生活中，飼養費用是一筆不小的開銷，更何況是這些收容及照護浪浪的愛心機構，他難以想像開銷會有多大，希望透過這次毛起來愛的活動，集結大家的愛，捐贈給這些機構，讓浪浪們溫飽一餐度過美好的暖冬；白安目前家裡有3隻貓，貓咪們是她在遇到困難或低潮期時最大的慰藉，「牠們對我每一天都很有幫助，沒有低潮的時候看到牠們也很開心！」

