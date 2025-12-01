鼓鼓、AcQUA源少年「跨年驚喜合作」獨家獻高雄 陽帆提醒女兒「一定要帶舞者」
2026高雄跨年「雄嗨趴」今年以最具穿透力的「青春世代」為主軸，打造前所未見的跨年舞臺組合。從出道16年、舞台魅力屹立不搖的「全能唱跳歌手」鼓鼓（呂思緯），到以青春能量席捲樂壇的 AcQUA源少年，以及人氣急升、擁有「天使系男聲」的年度新人洪暐哲，還有「爆發力女聲」陳忻玥與創作才女Angie安吉，加上台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊，少男少女們在夢時代接力展開一夜專屬「青春世代」的吶喊，粉絲絕對不能錯過。
作為最具故事性的重量級卡司之一，與高雄緣分深厚的鼓鼓將再度登上高雄跨年「2026雄嗨趴」，鼓鼓表示高雄對他來說是特別的城市，不僅在高雄流行音樂中心舉辦GX成軍後首場演唱會，也在同個場地求婚成功，「高雄」可說是見證他的人生里程碑，為了這座特別的城市，將帶著「AcQUA源少年」獻上獨家合作，預計帶來跨世代的活力舞臺，他也對後輩讚譽有加：「我們默契不錯，大家私下也會自主練習，很喜歡一起投入的感覺！」期許帶給觀眾全新的視覺衝擊。
走過選秀節目、歷經演出與成長，如今登上「2026雄嗨趴」，AcQUA源少年分享這些年的心境變化。隊長黃莑茗表示，過去參加選秀時像是在不斷證明自己，而在退伍後，他重新找到屬於自己的聲音，也更能誠實面對內心想法「現在比較能分辨哪些是大家期待的、哪些是我真正想留下的，也希望兩者能慢慢重疊。」盧佾暘則說，回頭看早期的自己，從外型到談吐都已經截然不同，「整個人都有成長」。李秉諭也坦言，從選秀出道的那段時間常感到摸索與害怕，但隨著經驗累積，他如今更理解自己的位置與想傳遞的能量，「現在站在舞台上，每一秒都能真正享受。」
林毓家則將成長歸功於心態轉變，從過去的緊張不安，到如今每次遇到挑戰都能告訴自己一定能完成，「也更相信自己了！」須弘道則以求學為轉捩點，深入探索不同音樂文化，並與各國歌手合作寫作，對音樂風格與製作架構都有更全面的理解。洪暐哲是近年備受矚目的新星，曾以南韓練習生身分累積紮實底子，並在選秀節目中奪下冠軍，10年舞齡的實力讓他所到之處都吸引大批粉絲熱情應援。他笑說，每次看到粉絲舉著親手製作的燈牌、從遠方趕來，都讓他深受感動，「謝謝你們一直在，我都有收到，也很珍惜。」他感性地說。
陳忻玥今年憑藉專輯《V》強勢入圍金曲獎最佳華語女歌手，她笑說入圍讓自己「更成熟、更篤定」，也更確信要帶著熱情持續唱下去。談起這次演出，陳忻玥透露自己最重要的準備，是讓心態回到最真誠、自在的狀態，不因緊張而忘記初心：「我想帶來一場我自己能享受、大家也能盡興聽歌的演出。」至於最想在高雄演唱的曲目，她毫不猶豫選了〈Lonely〉，因為那段海豚音「唱起來超爽、超嗨！」過往到訪高雄，陳忻玥最大印象就是義大遊樂世界，笑稱自己太喜歡遊樂園了，以前跟一群朋友去玩過，好想再去一次！而被問到是否有跨年儀式感，她大笑說：「完全沒有！」不是在工作中跟同事們一起倒數，就是在回程車上睡著，是最典型的「跨年靠緣分型」歌手。
創作才女Angie安吉自推出首張專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》後，全年無休地以「每月一首」方式持續發表作品，長達近一年的宣傳期讓她累積了豐富經驗。結束忙碌行程後，Angie安吉想藉由旅行沉澱自我，也計畫參加跨領域工作坊，為下一階段創作注入新靈感。此次再度登上「2026雄嗨趴」舞台，Angie安吉明顯感受到自己在舞臺敘事與表演成熟度上的成長，不僅親自參與造型與視覺概念設計，更加入更多舞者，打造層次更豐富的升級演出。爸爸陽帆也全程熱心「指導」，叮嚀「一定要安排舞者，如果沒有，我來替你安排！」，讓她相當感動，媽媽Julie則在其中擔任親子間的潤滑劑，讓準備過程更加順利。Angie安吉期待2026能帶著充電後的靈感，迎接更多創作與挑戰。
連續兩年踏上高雄跨年的Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊感謝市府與粉絲一路以來的支持，「跨年演出不只是一次表演，更像是一年的成果發表，能在這麼有指標的大型舞臺演出，是我們最引以為傲的事。」Wing Stars以整齊劃一刀群舞與華麗走位聞名，這次特別加強排練和體能訓練讓動作更加確實，就是為了帶來最有力的表演。訓練之餘，隊長螢螢（蔡佩螢）和一粒（趙宜莉）兩位高雄人，更跨刀拍攝高雄跨年形象短片，分享運用跨年元旦兩天一夜的假期玩高雄！今年也是兩位韓籍成員第二次在臺灣跨年，「清純精靈」Mingo（朴旻曙）自信表示：「聽說明年是馬年，我會多學一些跟馬有關的祝福語，比如祝大家『馬』上幸福、『馬』上發財，中文難不倒我啦！」
安芝儇則分享南韓跨年的儀式：「南韓跨年也有倒數和敲鐘活動，但因為南韓真的很冷，很多人會在家看電視直播、一起吃年糕湯，這次非常開心能跟高雄的朋友一起倒數迎新年！」Wing Stars今年推出單曲〈Cheer it up 加大〉反應熱烈，從素人起步，如今躍升唱跳歌手讓她們直呼不敢想像，未來將籌備更多元的演出，擴大事業版圖，要帶給觀眾最具能量的團隊魅力。
「2026雄嗨趴」星光熠熠，豪華卡司包括：告五人、八三夭、Lulu黃路梓茵、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年、洪暐哲、陳忻玥、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Angie安吉、Ponay的原式大樂隊、Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊，加上主持人陳漢典、阿本、木木（林葦妮），跨界獻上華麗的年度壓軸舞臺，高雄也將以最熱情的城市溫度迎接來自全臺遊客，誠摯邀請大家一同到時代大道迎接倒數的幸福時刻。
