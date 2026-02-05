鼠患引恐慌！北市爆漢他病毒死亡 蔣萬安指示全市地毯式清消

台北市大安區近日出現25年來首例漢他病毒死亡案例，台北市長蔣萬安今（5日）說，市府已啟動跨局處應對，今天也召集12個行政區展開地毯式清消。（圖／鄒保祥攝）

台北市大安區近日出現25年來首例漢他病毒死亡案例，台北市長蔣萬安今（5日）說，市府已啟動跨局處應對，今天也召集12個行政區展開地毯式清消。並提醒民眾清掃時，務必戴口罩、手套，以免接觸到老鼠分泌物。

蔣萬安今受訪時，針對近期漢他病毒死亡案例表示，上週末發生漢他病毒事件後，市府第一時間啟動了應變機制，環保局、民政局、市場處、商業處等所有單位全面參與，啟動各項應變作為。

蔣萬安指出，包括進行有效投藥，以及區域範圍內全面清消；今早也召集全市12個行政區來進行大清掃，也就是全面地毯式清消，以及環境整潔。

蔣萬安說，更重要的是結合市場處，針對全市公有市場、夜市、商圈等地方，進行全面清潔；公園處針對公園及周邊、樹穴，也做了全面清消，不遺漏任何一個環節。

蔣萬安提醒市民，年節要到了，現在進行各項清掃，特別針對室內，包括社區、餐廳等，要謹記「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，一定要全面做好各項環境清潔。另外也要提醒民眾，大清掃時務必戴上口罩、手套，避免接觸到老鼠分泌物。

媒體追問，捷運也會清消嗎？蔣萬安回應「當然會」。從週一早上晨會召開跨局處會議後，包括交通局、捷運公司還有工務局，針對道路、戶外進行全面清掃，今天更擴大到12個行政區進行「清潔週」，地毯式地做全面清消。



