鼠輩橫行！八方雲集後廚驚見「米奇」客等餐嚇壞

八方雲集食安出包！嘉義大雅的加盟店，民眾等餐時看到老鼠在後廚房鑽來鑽去，似乎在找食物，還不只一隻，顧客拍下畫面，質疑店內的環境衛生已經出問題，衛生局前往稽查，沒有發現老鼠，但有查到其他缺失，八方雲集總部表示，門市已經閉店清消，這禮拜將會完成三次消毒，衛生局複查通過才會恢復營業。

顧客等待餐點，視線看向後廚，地板上有東西在動，仔細一看原來是，兩隻老鼠爬來爬去，似乎在找尋食物，從冰箱旁的縫隙鑽出來，又從另一邊溜走，餐點都還沒拿到，顧客已經沒了胃口，米奇大軍隨意在店內亂竄，衛生環境很明顯出問題。非當事民眾：「那就很糟糕了，不乾淨吃了不衛生。」

非當事民眾：「覺得心裡不舒服，不會想再去消費。」

非當事民眾：「覺得很噁心啊，心裡還是會有點不舒服，會不會擔心食安的問題，當然會啊，因為我們不知道，這隻老鼠牠的行蹤，是從哪裡來的。」

出包的店家是八方雲集嘉義大雅店，事發隔天立刻停業，鐵捲門緊閉，貼上幾個大字「本店進行清潔消毒，造成不便敬請見諒」，衛生局人員也前往稽查，要看看後廚的環境衛生，是否真的出狀況，事實上大雅路整排，算是餐飲市場的鬧區，街邊店每個月都有做防治清潔，不過還是難防鼠輩入侵。

附近居民vs.記者：「後面有時候，我聽他們在講會抓到，（看到的抓到的次數會很頻繁嗎），沒有沒有。」

嘉義市衛生局食藥科科長陳怡靜：「場內未發現老鼠，但發現冰箱有部分物品掉落未清理，食品容器具部分髒污，未離地存放地板不潔等缺失，違反食品良好衛生規範準則，請店家限期改善。」

八方雲集總部表示，門市已經閉店檢討，委託外部清潔消毒公司，將會在這個禮拜完成三次消毒作業，並且配合衛生局稽查，通過稽查後才會恢復營業，衛生局複查若沒改善，將依食安法裁處6萬至2億元罰鍰。

