鼬獾持續驗出狂犬病 南市籲飼主為犬貓施打疫苗

臺灣自爆發鼬獾型狂犬病以來，每年均有鼬獾被驗出狂犬病，臺南市動物防疫保護處提醒飼主，預防狂犬病最有效方式是帶犬貓每年定期施打狂犬病疫苗，呼籲家犬貓出生滿三個月或注射狂犬病疫苗已超過一年以上者應儘速施打。

動保處表示，狂犬病在台灣仍具潛在風險，截至今年十一月底，南市家犬有十一萬六千五百餘隻、家貓八萬七千二百餘隻，動保處每年進行野生動物及犬貓腦幹及血清狂犬病監測，自一零二年迄今年十一月底犬貓採樣一三八五件，均為陰性，另野生動物採樣監測四百四十件，其中鼬獾送檢六十一件，五十六件檢出狂犬病陽性；鼬獾生性膽小不敢接近人類，多是因感染狂犬病才會主動攻擊人類；若家中犬貓施打疫苗，可避免感染此類疾病，今年南市有四位飼主因未每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗而遭到裁罰三萬元至萬元以下罰鍰。

廣告 廣告

獸醫師公會副理事長楊承諴指出，狂犬病為人畜共通傳染病，只要是溫血動物，發病時會百分之百死亡，但有疫苗可以預防；毛小孩最親近人類，接種疫苗後可降低感染風險，尤其鼓勵山區居民家中毛孩打疫苗，可起防護作用。

動保處強調，為守護犬貓及市民健康及落實狂犬病防疫，請飼主務必每年帶家犬貓及人工飼養食肉目動物定期施打狂犬病疫苗，不棄養家中寵物，不接觸捕捉及飼養野生動物，也呼籲若發現鼬獾出沒，應提高警覺勿靠近，避免被咬傷；若該動物已死亡，務必通知動保處協助送驗，切勿逕行丟棄。