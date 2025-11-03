鼬獾狂犬病連3例 中市擬聯防

台中市太平區今年7月新增3例鼬獾狂犬病，引起居民擔憂，民進黨議員張玉嬿3日建議，局處成立人畜共通聯防平台，防堵疫情。對此，副市長黃國榮回應，將研議討論。（温予菱攝）

台中市太平區今年7月新增3例鼬獾狂犬病，引起在地居民擔憂，民進黨議員張玉嬿3日表示，狂犬病屬於人畜共通傳染病，但台中市衛生局卻無遭咬傷或預防相關指引訊息，除要求改善加強宣導外，也建議跨局處成立台中市人畜共通聯防平台，盼以防堵疫情。對此，台中市副市長黃國榮回應，將研議討論。

張玉嬿表示，太平區7月底新增3例鼬獾狂犬病，接續10月梧棲區又爆發非洲豬瘟危機，引起大眾對於動物疫病擔憂，雖然太平為狂犬病舊有陽性區，防疫屬於例行性加強，但仍有多位民眾覺得害怕，尤其狂犬病發作後若未適時診治，致死率百分之百，非單純動物疫病，而是一場公共衛生危機。

張玉嬿說，狂犬病問題應由農業局、衛生局共同防疫監測及風險溝通，但她卻未見衛生局出面說明人員防護或是暴露後處理程序，故要求衛生局除增加宣導外，中市府也應提前進場部署，針對疫情區高風險族群，像是獸醫、巡山員、餵食者等，訂定通報流程應變指引，並啟動暴露前疫苗接種輔導。她建議，市府成立人畜共通聯防平台，與區公所、社區發展協會等等合作，並由農業局與衛生局跨局建立通報應變SOP。

衛生局長曾梓展說明，狂犬病為衛福部公告第一類法定傳染病，將加強感染風險及咬傷處理等宣導，也說明民眾一旦誤觸或被野生動物抓咬傷，若有疑慮應立即前往醫院，市內目前有16家醫院都有狂犬病疫苗，經醫師判斷，若有高風險狂犬病感染，還會回報市府，並啟動相關疫調處理。

黃國榮表示，狂犬病問題長年都有處理，呼籲民眾不要過度擔憂，配合市府政策施打疫苗，至於台中市人畜共通聯防的平台則牽涉較多業務，將研議討論。