鼻上黑痣不痛不癢兩年變大、出血 老翁確診基底細胞癌
醫師提醒皮膚癌最重要警訊不在於像不像痣 有變化須就醫檢查
70歲陳姓老翁鼻子出現一顆像痣般的小黑點，不痛不癢卻慢慢變大，本以為是外觀，2年來未理會，黑點顏色加深還出血，就醫檢查確認為「基底細胞癌」，手術切除，術後恢復良好。醫師警示，皮膚癌最重要的警訊不在於像不像痣，而在於它有沒有變化，感覺有變化，須盡快就醫檢查。
光田綜合醫院皮膚科醫師何英右指出，近日收治一名70歲陳姓老翁，起初只是鼻部出現一顆突出一公分如同痣般的小黑點，不痛不癢，沒有不適卻慢慢變大，本以為外觀問題，2年來未特別理會，直到黑點顏色加深開始出血，切片檢查確認為「基底細胞癌」。
何英右說，臨床上不少患者皆因不痛、不癢，以為只是外觀問題而拖延就醫，僅2年時間，原本如痣般的小黑點就可能從表層病灶發展為需要手術切除的皮膚癌。基底細胞癌是皮膚癌中最常見的類型，惡性度相對較低，若未及時處理，可能持續侵犯周邊組織，導致外觀破壞。
何英右強調，皮膚癌最重要的警訊不在於像不像痣，而在於它有沒有變化。只要發現原本穩定存在的痣，突然變大、顏色改變、邊緣不規則，或出現流血、疼痛、搔癢等情形，都應盡快就醫檢查。
何英右表示，皮膚癌常與紫外線曝露密切相關，長期從事戶外工作、經常日曬的族群，罹患皮膚癌的風險相對較高，尤其臉部、鼻子、頭頸部及手臂等陽光容易照射的部位，皆屬常見好發位置。
臨床上較為嚴重的病例往往發生在高齡或自我照顧能力較差的長者，何英右說，因難以自行察覺皮膚變化，等到腫瘤明顯增大、侵犯較深，家屬才發現其嚴重性。何英右強調，皮膚癌並非一夕形成，若能在初期處理，手術範圍通常較小也較能保留外觀；一旦延誤病灶侵犯加深，不僅切除範圍擴大，後續重建難度也會明顯增加。若發現皮膚出現新生腫塊或原有痣持續變化，應及早就醫評估，才能守住健康的第一道防線。
責任主編：于維寧
