鼻塞不是只有鼻中膈彎曲！醫揭過敏性鼻炎復發背後真兇

文:蘇萬福 (台北慈濟醫院耳鼻喉科教授)

在台灣，約有2成至4成以上的民眾有過敏性鼻炎，但嚴重程度因人而異。翼管神經是靠近蝶竇底部的自律神經，內含交感神經與副交感神經，其中的副交感神經在正常情況下，其功能在指揮鼻腔黏膜分泌少量鼻水來維持鼻腔濕潤；但若翼管神經裡面的副交感神經過度強勢，就會對溫差、塵蟎等過敏原過度敏感，大量分泌鼻水。長期反覆打噴嚏、流鼻水，久而久之，下鼻甲黏膜就會肥厚、體積變大，使鼻腔之空間變小，最後造成鼻塞。

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目前常見的治療方式，包括藥物控制、皮下或下鼻甲減敏注射，或者使用空氣清淨機等，但多數都只能暫時改善症狀，治標不治本。現在市面上雖然有很多處理翼管神經的方法，但各有優缺點，甚至很多人其實分不清楚什麼叫「翼管神經手術」，什麼叫「後鼻神經手術」。因此，很多病人來求診時，我都會花很多時間跟他解釋原理。至於需不需要手術，我通常還是會讓病人了解自己的問題後，依據自己的需求去決定。

造成鼻塞的真正原因

造成鼻塞的主因，通常是鼻中膈彎曲與下鼻甲肥厚，造成鼻內氣體擾流不順所致，屬於解剖構造上的問題。然而，鼻中膈彎曲多半是先天或外傷造成，與鼻過敏關係不大；但下鼻甲肥厚，則大多與鼻子過敏有關，是長期流鼻水反覆刺激黏膜後，逐漸肥厚所造成。

大部分的人其實都有不同程度的鼻中膈彎曲，但若彎曲不嚴重，通常只需處理下鼻甲，就能改善鼻塞。然而，許多人在接受下鼻甲切除術後，不到一年鼻黏膜又再度肥厚，原因就在於真正背後的核心問題，其實是「翼管神經過度敏感」，不處理翼管神經，則噴嚏、鼻水依舊不斷刺激下鼻甲黏膜，使其再度肥厚。

翼管神經阻斷術的核心理念與歷史

接下來要講的就是比較學術性的部分。正如前面所說，翼管神經裡面有交感與副交感兩個成分。副交感神經主要負責分泌，當副交感太過強勢時，就會不停分泌鼻水、產生過敏反應；而交感神經則有抑制分泌、收縮血管的作用。翼管神經阻斷術的理念，就是把翼管神經截斷，降低副交感神經過強的影響，讓交感與副交感重新恢復平衡。手術之後，病人的鼻水分泌功能，就能回到比較接近正常人的狀態。

其實早在1958年，就已經有人想做翼管神經手術，但當時內視鏡還沒有發明，只能使用顯微鏡，所以往往會把蝶顎神經節一起破壞掉。結果就是，病人的鼻水雖然不流了，可是眼睛也乾了，而且這種乾眼往往是不可逆、不會恢復的，造成很多困擾，於是後來大家逐漸放棄這個手術。我們可以說，它雖然命名為「翼管神經手術」，但實際上做的其實是「神經節手術」。也因為如此，「翼管神經手術會造成永久乾眼症」這個印象，在耳鼻喉科界留下非常深的陰影。

從後鼻神經手術，到真正的「翼管神經手術」

因此，在後來的數十年中，很多變通的方法陸續出現。包括1980年日本人發展出的「後鼻神經手術」。後鼻神經其實是翼管神經在鼻腔後端分出的數十支末梢分支。日本人的做法，是在全身麻醉下，把黏膜切開，找到後鼻神經，再利用雷射、電燒或低溫電磁波等方式，把神經破壞掉，這樣也能達到改善過敏的效果，而且可以避免早期那種嚴重乾眼症的問題。

但是，日本學者自己也承認，這類手術其實很容易復發，病人可能需要定期反覆接受手術。而且因為後鼻神經附近血管很多，所以術中必須非常小心處理血管，否則術後就可能出血。換句話說，後鼻神經手術雖然乾眼的安全性提高，但代價就是復發率也比較高。

後來，內視鏡技術成熟之後，埃及學者在1997年，澳洲學者在2000年又發展出另外一種真正現代化的翼管神經手術。他們是在後鼻神經的位置，一路沿著後鼻神經「順藤摸瓜」，慢慢找到真正的翼管神經主幹。這樣的好處，是可以避免傷到蝶顎神經節，因此大幅降低乾眼症的發生率。即使少數病人術後有短暫眼乾，多半也是幾週內就會恢復，因為神經節本身並沒有受到破壞。而且，因為真正處理到的是翼管神經主幹，所以過敏性鼻炎復發的機率也大幅降低，更接近所謂「根治性治療」的概念。

經蝶竇翼管神經切除術，降低出血與乾眼風險

由於台灣鼻過敏病人非常多，我在2002年參考澳洲學者的做法後，進一步發展出「經蝶竇翼管神經阻斷術」。這種方式不需要從後鼻神經的位置一路尋找翼管神經，而是直接經由蝶竇進入，就好像一棵樹，翼管神經是樹幹，它分出很多分枝（後鼻神經），這些分支還纏繞著很多血管，這個手術可以避開後鼻神經附近複雜的血管叢林，直接在蝶竇截掉2～3公分的樹幹（翼管神經），而使得神經不易再生長回去。因此大幅降低術後異常大出血的風險，同時手術也能離神經節更遠，讓乾眼症發生率降得更低。

本手術因為要達到徹底截斷神經，所以要求較高，有時要分兩次處理兩邊。不過因為效果明確持久，只做一邊往往已經讓病人滿意，要不要做對側，可以再與醫生商量。截斷之神經如附圖（黃色箭頭）佐證。



內視鏡經蝶竇找到翼管神經，將之截斷2～3公分，使過敏性鼻炎不容易復發。

很多人會問，為什麼病人做完這種現代內視鏡翼管神經手術不會眼乾？這其實跟神經節細胞本身的功能有關。即使翼管神經中的副交感神經被截斷，有些人因為神經節裡面的細胞可以提供節後淚腺神經的功能，讓淚腺持續基礎分泌，所以可以避免眼乾；有些會眼乾的人則是因為他的神經節細胞本身基礎分泌功能較差，所以需要三叉神經的分支來恢復這些細胞的功能。我自己做了超過五千例的手術，統計病人的恢復情況後發現，即使少數病人出現乾眼，平均大約23天左右也會逐漸恢復。這些相關機轉，都已經發表在2014年國外期刊，獲得國際認同。

治標不治本，局部麻醉後鼻神經手術

現今醫界還出現一種方式，是局部麻醉下進行的後鼻神經阻斷術，在2017年由美國提出。這種方法不用全身麻醉，也不需要切開黏膜，更不會特別去分離出神經或血管，而是直接在大約後鼻神經的位置，用電燒或雷射去燒灼。這樣做也會有效，所以現在南部某些醫院仍然大量使用，北部20年前也曾有醫院採用（但是沒發表文章）。

但它最大的問題是，跟日本的後鼻神經手術一樣，更容易復發，因為日本人雖然處理也是分支而已（後鼻神經），但至少有把要處理的神經分離出來，明確處理。而局部麻醉的做法，因為是在看不到血管與神經的情況下進行燒灼，等於是盲目破壞血管與神經，醫師其實無法確認血管受傷的程度，也無法真正知道血管的位置，因為血管與神經一樣，都像是樹的分支，每人的血管神經走向皆不同，所以有機會造成術後大流血，比日本的後鼻神經手術更危險，因為日本人的做法是要找到血管與神經才做處置，不是盲目的。

誤會數十年的翼管神經手術

坦白說，很多不是專門做鼻子的耳鼻喉科醫師到現在還是認為「翼管神經手術一定會眼乾」。問題就在於，大家現在腦中對「翼管神經手術」的印象，還停留在1958年那個年代。當時其實並沒有真正做到翼管神經本體，而是傷到了神經節，但名稱卻叫做翼管神經手術。結果這個名字一路流傳下來，變成大家一聽到翼管神經，就直接聯想到永久乾眼症。所以我現在想要重新修正大家的觀念，其實非常困難。

不過經過文章發表，以及宣傳的效果，現在其實已經有不少病人知道「翼管神經」這個名詞了。雖然大部分人根本不知道「翼管」兩個字怎麼寫，但還是常常有病人一走進診間，就直接跟我說：「我要做翼管，要截掉一小段，可以斷根。」特地指名要做這個手術。但是有更多的病人分不清楚，只能找到誰，就依醫生的專長去做處置，這就有點遺憾了，因為這個翼管神經手術不是大家都會做，但病人可以要求醫生術後提供相片確定神經已被截斷，作為辨別做的是何種手術的依據（參考表格）。

選擇最適合自己的手術

我想表達的是，如果病人希望做的是不想反覆復發的手術，那麼現代的內視鏡翼管神經阻斷術，會是目前較完整的選擇；如果病人不想住院、不想全身麻醉，那麼後鼻神經手術也可以作為選項，只是必須接受復發機率較高，以及術後出血風險相對較大的問題。對我而言，最重要的並不是每個人都一定要做哪一種手術，而是病人必須真正了解自己的問題在哪裡，再依據自己的需求，選擇最適合自己的治療方式。

另外有些病人除了過敏，還可能伴隨鼻中膈彎曲以及鼻竇炎，是否要同時或分開處理鼻竇炎，更需要與醫師討論再做決定。

是否容易復發 術後鼻血血崩 病人需要住院(全身麻醉) 術後有相片佐證神經被截斷 翼管神經截斷術 不容易 不容易 需要 有 局部麻醉後鼻神經手術 容易 不可控制 不需要 無 全身麻醉後鼻神經手術 容易 不可控制 需要 無

FAQ

Q1：過敏性鼻炎為什麼會一直流鼻水、打噴嚏？

過敏性鼻炎主要是因為鼻腔對塵蟎、溫差、花粉等過敏原過度敏感，引發發炎反應。若翼管神經中的副交感神經過度活躍，會刺激鼻腔分泌大量鼻水，造成反覆流鼻水、打噴嚏及鼻塞。

Q2：鼻塞的原因一定是鼻過敏嗎？

不一定。鼻塞常見原因包括鼻中膈彎曲、下鼻甲肥厚、鼻息肉、鼻竇炎等。其中下鼻甲肥厚常與長期過敏有關，而鼻中膈彎曲則多與先天構造或外傷有關。

Q3：為什麼做過下鼻甲手術，鼻塞還會復發？

因為下鼻甲肥厚可能只是結果，不是根本原因。若造成鼻水分泌過多的翼管神經過度敏感問題沒有處理，長期刺激下鼻甲黏膜，仍可能再次肥厚而導致鼻塞復發。

Q4：翼管神經是什麼？

翼管神經位於鼻腔後方、靠近蝶竇底部，屬於自律神經系統的一部分，負責調控鼻腔黏膜分泌功能。當副交感神經活性過強時，容易引發過敏性鼻炎症狀。

Q5：翼管神經阻斷術的原理是什麼？

翼管神經阻斷術是透過截斷部分翼管神經，降低副交感神經過度活躍的影響，使鼻水分泌回到較正常的狀態，進而減少流鼻水、打噴嚏及鼻塞等症狀。

Q6：翼管神經手術和後鼻神經手術有什麼不同？

後鼻神經是翼管神經分出的末端分支，後鼻神經手術主要處理分支；翼管神經阻斷術則直接處理主幹神經。一般認為翼管神經阻斷術效果較持久、復發率較低，但手術技術要求也較高。

Q7：做翼管神經手術會造成乾眼症嗎？

早期的翼管神經手術因技術限制，可能傷及神經節而造成永久性乾眼症。但現代內視鏡翼管神經阻斷術已能避開神經節，大幅降低乾眼風險。少數患者可能出現暫時性眼乾，多數可在數週內逐漸恢復。

Q8：哪些人適合考慮翼管神經阻斷術？

通常適用於：

長期嚴重過敏性鼻炎

藥物治療效果不佳

長期鼻塞、流鼻水影響生活品質

接受過下鼻甲手術仍反覆復發者

是否適合手術仍需由耳鼻喉科醫師評估。

Q9：翼管神經阻斷術可以根治鼻過敏嗎？

目前沒有任何治療能保證完全根治過敏體質，但翼管神經阻斷術可大幅降低過敏反應與症狀復發機率，讓許多患者獲得長期改善。

Q10：過敏性鼻炎患者平時該如何保養？

建議：

避免接觸塵蟎、黴菌等過敏原

定期清洗寢具

維持室內空氣流通

必要時使用空氣清淨機

規律運動與充足睡眠

症狀持續時及早就醫追蹤

若出現長期鼻塞、反覆流鼻水或藥物效果不佳，建議進一步與耳鼻喉科醫師討論是否需要接受更完整的檢查與治療。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

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