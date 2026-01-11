鼻塞吸薄荷棒有用嗎？ 醫曝「只是大腦錯覺」：能讓人「感覺」好過一點

張嘉峻指出，薄荷並沒有「消腫」功能，但清涼感可緩解不適情緒。（示意圖／photoAC）

不少人習慣在鼻塞時使用薄荷棒、薄荷油，感覺鼻子「一吸就通」，但耳鼻喉科醫師張嘉峻提醒，薄荷其實沒有消腫功效，只是讓大腦產生錯覺，無法解決阻塞問題，且過度依賴薄荷棒，還可能導致鼻腔乾燥。

張嘉峻在臉書粉專發文表示，曾有患者自述鼻塞嚴重，平常會使用薄荷棒「吸一下就通」，但沒過多久又開始鼻塞，實際上薄荷讓人出現「通」的感覺，只是大腦被欺騙了。

張嘉峻解釋，薄荷其實沒有「消腫」功能，鼻塞的主因通常是鼻黏膜發炎腫脹，導致呼吸道變窄，而醫學研究已經證實，薄荷成分（Menthol）並沒有辦法讓鼻黏膜收縮，也就是說，它無法把塞住的空間打開。

至於為何沒消腫仍會使人覺得呼吸變順暢？張嘉峻說明，這是因為薄荷直接刺激了鼻腔內的「冷覺受器」，當該受器被啟動後，會騙過大腦，讓大腦接收到「有大量冷空氣流動」的訊號，誤以為氣流量增加了，所以產生了「鼻子通了」的錯覺。

張嘉峻指出，薄荷帶來的清涼感確實能舒緩不適的情緒，但它只能讓人「感覺」好過一點，並無法解決物理上的阻塞，過度使用甚至可能導致鼻腔乾燥。

張嘉峻建議，如果想要真正改善鼻塞，可以選擇「適度熱敷」，讓溫熱來能促進血液循環，幫助鼻黏膜消腫；要是濃稠鼻涕或是過敏原造成的阻塞，使用洗鼻器「沖洗鼻腔」，物理性地移除髒污更有效。要注意的是，若長期嚴重鼻塞，只靠「騙過大腦」是沒用的，還是要讓耳鼻喉科醫師評估治療。

