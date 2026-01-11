鼻塞吸薄荷「根本沒通」 醫曝真相：大腦被騙了

不少人鼻塞時習慣吸薄荷通鼻，但耳鼻喉科醫師張嘉峻表示，這其實是一場大腦騙局，鼻塞是因鼻黏膜發炎腫脹使呼吸道變窄，而薄荷無法讓鼻黏膜收縮，之所以會覺得鼻子通了，是因為薄荷刺激鼻腔內的冷覺受器，讓大腦誤以為氣流增加。他建議，想要真正改善鼻塞，可以熱敷或使用洗鼻器。

張嘉峻日前在臉書粉專指出，許多患者分享鼻塞嚴重時，吸一下薄荷棒就覺得鼻子通了，但過沒多久又會塞住，但其實薄荷讓人覺得鼻子通，其實是一場「大腦騙局」。

張嘉峻解釋，鼻塞通常是鼻黏膜發炎腫脹，導致呼吸道變窄，而薄荷並沒有「消腫」作用。醫學研究證實，薄荷成分（Menthol）無法讓鼻黏膜收縮，也就是說，它不能真正打開被塞住的空間。

那為什麼吸薄荷會覺得鼻子通了？張嘉峻表示，這是因為薄荷刺激了鼻腔內的「冷覺受器」，受器被啟動後會騙過大腦，使大腦誤以為氣流增加，產生鼻子通了的錯覺。

不過，張嘉峻指出，薄荷仍有一定用途，其清涼感可以緩解不適的情緒，但過度使用可能導致鼻腔乾燥。想要真正改善鼻塞，他建議可適度熱敷，促進血液循環，幫助鼻黏膜消腫；若是因濃稠鼻涕或過敏原造成的阻塞，可使用洗鼻器沖洗鼻腔，以物理方式移除髒污更有效；長期鼻塞者則應就醫檢查原因。

