鼻塞族超愛「薄荷棒」！醫揭真相是「大腦騙局」

許多人上班上課沒精神，就會拿出「鼻吸薄荷棒」提神，而對於鼻塞的人來說，這更「通鼻神器」。不過耳鼻喉科醫師張嘉峻解釋，無論是薄荷棒還是在鼻下塗抹薄荷油，對鼻塞都沒有直接效果，基本上只是一場「大腦騙局」。





鼻塞族出門幾乎人手一支「薄荷棒」！醫揭驚人真相「根本沒有通」

薄荷油或薄荷並不會幫助鼻子「變通暢」，而是一種「大腦騙局」。（示意圖／翻攝自民視新聞）

對於鼻塞的人來說，薄荷棒、薄荷油簡直就是日常必備，當感覺鼻子堵住時只要聞一下就會立刻通暢。耳鼻喉科醫師張嘉峻說明，其實這類薄荷產品對鼻塞並沒有直接效果，只是一種「心理作用」。

為什麼會覺得薄荷有效？

1.薄荷其實沒有「消腫」功能 鼻塞的主因通常是鼻黏膜發炎腫脹，導致呼吸道變窄。醫學研究證實，薄荷成分（Menthol）並沒有辦法讓鼻黏膜收縮，無法把塞住的空間打開。

2.但為什麼每次聞到薄荷味，就會感覺「瞬間通暢」呢，是因為薄荷直接刺激了鼻腔內的「冷覺受器」。 這個受器被啟動後，會騙過你的大腦，讓大腦接收到「有大量冷空氣流動」的訊號，誤以為氣流量增加，所以產生了「鼻子通了」的錯覺。





鼻塞族出門幾乎人手一支「薄荷棒」！醫揭驚人真相「根本沒有通」

鼻塞時可選擇熱敷、洗鼻清潔來緩解不適感，比薄荷棒更有效。（示意圖／翻攝自Pexels、民視新聞）

鼻塞如何緩解？

熱敷：和薄荷的冷感相反，溫熱反而能促進血液循環，幫助鼻黏膜消腫。

洗鼻清潔：如果是濃稠鼻涕或是過敏原造成的阻塞，使用洗鼻器沖洗鼻腔，物理性地移除髒污更有效。

