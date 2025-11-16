鼻塞讓你整夜難眠？醫大推「睡前洗鼻」清除過敏原、髒污

桃園耳鼻喉科空軍醫師王曜指出，許多人一躺下睡覺，鼻子就開始「塞車」，導致整晚翻來覆去、嘴巴張開呼吸，甚至打呼到吵醒枕邊人。這種鼻塞問題不僅影響睡眠品質，還會讓隔天精神不濟，影響日常生活。

鼻腔中的過敏原和髒污會加重鼻塞症狀，使用生理食鹽水沖洗鼻腔，可以有效清除積聚的過敏原和髒污。（示意圖／123RF）

王曜醫師建議，首先可從調整睡姿著手改善。他解釋：「不良睡姿會讓鼻腔分泌物積聚，導致鼻塞，尤其是長時間仰睡的人更容易發生。」解決方法是將枕頭稍微墊高15-20度，讓頭部和上半身略微抬高，有助於鼻腔分泌物引流，而側睡效果比仰睡更佳。

對於過敏性鼻炎患者，王曜醫師特別推薦睡前洗鼻的習慣。「鼻腔中的過敏原和髒污會加重鼻塞症狀，使用生理食鹽水沖洗鼻腔，可以有效清除積聚的過敏原和髒污，減少鼻腔發炎，讓呼吸更加通暢。」

第三項建議是維持臥室適當濕度與空氣品質。王曜醫師表示，乾燥空氣會刺激鼻黏膜，加重鼻塞，特別是住在乾燥氣候或經常使用冷氣的民眾更需注意。「使用加濕器保持室內濕度在50-60%，可減少鼻黏膜乾燥，同時配合空氣清淨機過濾過敏原，能有效改善睡眠品質。」

王曜醫師表示，使用加濕器保持室內濕度在50-60%，可減少鼻黏膜乾燥。（示意圖／Pexels）

飲食習慣也是影響鼻塞的重要因素。王曜醫師提醒，辛辣、冰冷食物及酒精、咖啡因會刺激鼻黏膜，讓鼻塞加重，尤其是習慣吃辛辣食物或睡前喝咖啡的人。「睡前應避免這類刺激性食物與飲品，改為清淡飲食，有助於舒緩鼻塞症狀。」

最後，若生活習慣調整後仍無法有效改善，王曜醫師建議可考慮藥物輔助。「長期鼻塞困擾，無法單純依靠生活改變的患者，可以考慮使用抗組織胺藥物或鼻噴劑來緩解症狀，但務必遵醫囑使用，避免濫用藥物造成反效果。」

