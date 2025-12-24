鼻子全白粉還開車 打瞌睡停路中遭警逮

〔記者徐聖倫／新北報導〕40歲林姓男子昨晚7時許將小貨車違停在巷弄，造成後方車輛回堵。警方據報趕抵，發現林男睡著，於是把他叫醒，林男一抬頭就被警方發現鼻子全是白粉，經查果然吸食K他命，當場將其逮捕法辦。

據悉，林男在桃園某工地上班，昨下班後開著小貨車返回新北住處，但他卻是「拉了K再上路」，行經五股區中興路二段某巷弄時，突然將車停在路中，趴在方向盤上呼呼大睡，完全不管後方來車。

果然林男舉動造成回堵，其他用路人報警，警方趕抵後叫醒林男，他一抬頭鼻子附近全是白粉，當場被逮個現行。警方搜索貨車，又發現1小包K毒，當場人與證物全帶回警所。

林男供稱，他的毒品是在網路上買的，賣家資料他也不記得；警詢後，依公共危險、毒品等罪嫌，將林男移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

