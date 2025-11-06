「鼻子遇到亂流」妙齡女子鼻塞吸不到空氣痛苦六年

什麼是空鼻症？

大家都知道鼻子是用來呼吸的，但你能想像鼻子「空空如也」的感覺嗎？空鼻症（Empty Nose Syndrome, ENS）是一種耳鼻喉科少見但非常困擾的疾病，患者雖然鼻腔看起來正常，甚至通暢，但卻感覺不到空氣流過鼻子的存在，呼吸變得「空虛」又「無感」。

台中大里睿恩診所院長張進芳醫師表示，身為耳鼻喉科診所院長，常開玩笑地說：「空鼻症就像鼻子變成了一個豪華的通道，但裡面卻沒有旅客！」患者的鼻子功能雖然還在，但感覺卻消失了，讓人不禁懷疑自己鼻子是不是在罷工。

空鼻症的成因

空鼻症的主要成因與鼻腔內部結構的改變有關，尤其是鼻甲（鼻腔內的組織，負責調節空氣流動和濕度）的過度切除或損傷。以下是常見的原因：

1.鼻甲切除手術：

患者可能因為慢性鼻炎或鼻塞接受手術，醫師切除了部分或全部鼻甲，導致鼻腔內部的空氣流動失去平衡，進而引發空鼻症。

2.鼻腔過度擴張：

手術後鼻腔空間變得過大，空氣流動過快，鼻腔黏膜無法正常感知空氣的存在，導致患者覺得「鼻子空空的」。

3.神經損傷：

鼻甲切除可能損傷鼻腔內的感覺神經，讓鼻子失去對空氣流動的敏感度。

4.其他因素：

例如鼻腔感染、鼻腔黏膜萎縮或是某些罕見的鼻部疾病，也可能導致類似的空鼻症狀。

空鼻症的症狀

鼻子的「空虛」如何影響日常生活？空鼻症不僅僅是鼻子的感覺問題，它還可能對患者的生活造成重大影響。以下是常見的症狀：

1.鼻子感覺不到空氣流動：

患者雖然能呼吸，但覺得鼻子「空空的」，甚至懷疑自己是不是根本沒在呼吸。

2.呼吸困難：

由於鼻腔內的空氣流動失衡，患者可能感到呼吸不順，甚至需要用嘴巴輔助呼吸。

3.乾燥感：

鼻腔內部過於乾燥，患者可能出現鼻痛、鼻子刺癢或黏膜不適。

4.睡眠障礙：

鼻子的異常感覺可能導致患者睡眠品質下降，甚至出現失眠或睡眠呼吸中止症。

5.心理影響：

長期的空鼻症狀可能讓患者感到焦慮、抑鬱，甚至出現「鼻子被切掉的恐懼」或「呼吸恐慌」。

空鼻症治療案例分享

三十歲的小英，十年前接受鼻中隔彎曲的手術，醫師將她的鼻竇稍微打開，可能是因為這樣的關係，導致她鼻腔的循環被打壞，就出現吸不到氣、鼻塞的症狀，甚至鼻涕一直積在裡，出不來的那種感覺，小英就這樣子被困擾五、六年。

小英在那段期間全台灣跑透透，只要是鼻科方面的醫師，都有去諮詢、治療過，也有一些醫師幫她做手術治療，但都沒有辦法改善她的問題；最後，皇天不負苦心人，小英終於找到大里睿恩診所向張院長求診。

張院長評估小英空鼻症的來源，是因為黏膜被破壞之後纖維化，導致鼻腔的功能變差，再加上她有過敏的情況，所以鼻腔的分泌物就會很難清理掉。於是，張院長在她的鼻腔裡面打PRP，並進行黏膜的再生治療，結果效果很好，不用再手術，小英終於得到解脫空鼻症的困擾。

60歲的老王，接受鼻中隔彎曲的手術之後，下鼻甲就萎縮掉，整個鼻腔裡面就是空空的那樣子，所以他就真的是真正的典型空鼻症種情況 - 呼吸不到空氣、嚴重的頭痛、奇怪的打呼聲，還有吸不到氣的那種壓迫感。

飽受空鼻症困擾的老王，前往北部醫學中心進行下鼻甲重建的手術，他是用異體肋骨，也就是別人的肋骨來做重建，做完之後還是覺得不夠，因為可能是鼻腔太空了，其實稍微填補那個區域是不夠的，醫師也沒有辦法幫老王處理，只能建議他去比較溫暖潮濕的地方居住，老王也就真的聽醫的話跑到屏東去住。

最後，老王從屏東跑上大里向張院長求診。張院長為他進行下鼻甲的後端重建，以及鼻噴劑、PRP等治療，比當初做的那些手術都恢復更多。老王說：「當初北部的醫師說我這沒辦法了，這個要嘛，就是住到溫暖潮濕的地方，這樣我的鼻子就會好了。所以，就叫我搬去熱帶地方住。這樣子，我就真的搬到屏東去住；但是沒有改善啦！所以我才會向找張院長求診，真的超有感的！」

張院長表示，空鼻症的治療不是單純的把洞再補起來就好；其實，補的位置、補的東西，以及黏膜纖維化的重置，也是很重要的議題。

如何預防空鼻症？

空鼻症雖然少見，但有些預防措施可以減少發生的風險：

1.慎選手術方式：

若患者因鼻塞或慢性鼻炎需要手術，應選擇保守的手術方式，避免過度切除鼻甲。

2.選擇經驗豐富的醫師：

手術操作不當可能導致空鼻症，患者應選擇熟悉鼻甲手術的專業耳鼻喉科醫師。

3.保護鼻腔健康：

平時注意鼻腔保濕，避免鼻腔過度乾燥或受到刺激。

4.及早治療鼻部疾病：

慢性鼻炎或鼻竇炎若未妥善治療，可能需要進一步手術，增加空鼻症的風險。

空鼻症的治療方式

空鼻症的治療需要根據患者的症狀和病因制定個性化方案，如何填補鼻子的「空白」？以下是常見的治療方法：

1.鼻腔保濕：

使用生理鹽水噴霧或鼻腔保濕凝膠，減少鼻腔乾燥感並改善黏膜健康。

2.神經修復療法：

透過藥物或物理治療，刺激鼻腔內的感覺神經，幫助恢復對空氣流動的感知。

3.鼻腔填充物：

某些患者可以透過植入鼻腔填充物來減少鼻腔空間，改善空氣流動的平衡。

4.心理輔導：

空鼻症可能導致焦慮和抑鬱，心理輔導能幫助患者調適情緒，減少心理壓力。

5.手術修復：

針對鼻甲切除過度的患者，某些手術可以重建鼻腔內部結構，改善症狀。

張院長貼心的小叮嚀

鼻子不是「空氣的孤島」！空鼻症雖然罕見，但是對患者的影響不可忽視。張院長常跟患者說：「鼻子不只是用來呼吸的，它還是你的空氣品質檢測站！」如果覺得鼻子有異常，千萬不要忽視，及早就醫才能避免鼻子變成空氣的孤島。

最後！記住，鼻子是呼吸的主角，千萬不要讓它變成配角！如果你有鼻部問題，歡迎到大里睿恩診所，讓我們一起拯救你的鼻子。



