鼻子過敏不是體質差！換環境症狀秒改善？研究揭真正元凶

許多人以為鼻過敏只是體質問題或環境太髒，但最新免疫醫學研究指出：鼻腔本身就是免疫球蛋白E（IgE）的「訓練場」。張家銘醫師表示，長期待在同一個環境、反覆接觸相同的刺激物，鼻腔上皮細胞會日復一日向免疫系統發送「警報訊號」，促使鼻黏膜持續製造IgE，也讓過敏反應愈來愈明顯。這也解釋為什麼只要換個城市、換個房間，過敏就可能突然好轉。

長期待在同一個環境，讓過敏反應愈來愈明顯。（圖／unsplash）

張家銘在臉書粉專指出，《ImmunologicalMedicine》的綜論顯示，鼻子過敏的核心機制在於IgE是在鼻腔局部被反覆訓練出來的。當鼻黏膜每天接觸固定的塵蟎、黴菌、空氣污染等刺激物，上皮細胞會不斷釋放過敏訊號，反覆「教導」B細胞製造IgE。

一旦離開原本的生活環境，相當於中斷IgE的訓練教材。鼻黏膜暫時收不到熟悉的刺激物，白細胞介素-4、白細胞介素-13的驅動下降，IgE的產生速度自然放慢，症狀因此改善。

張家銘醫師提醒，與其費力躲避過敏原，不如著手降低IgE被啟動的機會。規律作息、改善居家環境、適度運動，能避免鼻腔受到反覆刺激，才是從分子機制切入、真正改善過敏的關鍵方式。

