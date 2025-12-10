鼻子過敏難受！出差、旅行居然就通了？醫師揭背後原因

鼻塞過敏換環境居然就通了，是有科學根據的。（Gemini生成示意圖）

很多人可能有這樣的經驗，一回家就鼻塞過敏，但一出差、旅行幾天，鼻子卻突然暢通無阻，這不是錯覺，也不是暫時運氣好，而是有科學依據的。基因醫師張家銘表示，關鍵在於我們的鼻腔如何「記住」過敏反應。

為什麼換環境鼻子就好？

鼻子過敏的真正核心，是免疫球蛋白E（IgE）。過去我們常以血液過敏指數判斷體質，但最新研究發現，鼻腔本身就能製造IgE，並且被日常環境刺激「訓練」出反應。

當我們長期待在同一個環境裡，例如每天接觸固定的塵蟎、黴菌或空氣污染物，鼻腔上皮細胞會釋放過敏警報分子。這些訊號會指導鼻腔的B細胞產生IgE，讓鼻子每天都處於過敏狀態。

換句話說，鼻子不是被外來物「攻擊」，而是每天被熟悉的環境「教會」過敏。當我們離開原本環境，鼻腔暫時不再收到熟悉刺激，IgE生成的速度下降，鼻子就自然暢通了。這也是為什麼搬家、旅行或換房間，有些人症狀明顯改善。

血液檢查正常也會鼻塞

不少人疑惑，明明抽血過敏指數正常，為什麼鼻炎還這麼嚴重。張醫師指出，這就是「局部過敏性鼻炎」。血液看似正常，但鼻腔裡的IgE仍然在忙碌，這意味著改善鼻子過敏，不能只靠血液檢查，而要關注居住環境與免疫反應。

生活中如何降低過敏反應

真正改善鼻子過敏的方法，是降低IgE被啟動的條件，而不是單純躲避過敏原。張醫師建議：

1.規律作息：睡眠穩定可以讓第二型免疫反應降速，減少IgE活化。

2.環境調整：不是無塵，而是減少每天重複刺激，例如定期更換床墊、枕頭、控制室內濕度。

3.適度運動：規律運動可降低慢性過敏發炎，縮短嗜酸性球和肥大細胞的存活時間。

4.醫療介入：若生活調整仍無法改善，可考慮抗IgE單株抗體或過敏原免疫治療。



