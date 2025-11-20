鼻子過敏鼻塞、流鼻水好困擾 「過敏性鼻炎」治療、環境調整建議一次看！
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文
許多孩子都有鼻子過敏的困擾，常常早上起床就開始不停打噴嚏、流鼻水，甚至一路鼻塞到晚上都睡不好覺，讓家長相當擔憂，焦急地帶孩子到診間詢問醫師「是不是感冒？為什麼吃藥都不會好？」，但這其實都是「過敏性鼻炎」常見的情況，往往不是感冒病毒所致。
過敏性鼻炎雖然聽起來不像感冒那麼嚴重，可是它會反覆發作，導致鼻塞、流鼻水等症狀，而且連帶影響睡眠品質、精神狀況、學習表現等，相當困擾。因此，台北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任徐欣健從症狀、治療到環境調整一一說明，幫助家長、孩子提早認識與處理過敏性鼻炎問題，讓孩子在學習與成長的道路上，少一些困擾、多一份自在。
過敏性鼻炎≠小感冒 二者有何不同？
過敏性鼻炎不等於小感冒，徐欣健主任表示，它其實是一種因為免疫系統對環境中常見物質（如塵蟎、灰塵、寵物皮屑、花粉等）過度反應而造成的慢性疾病，它和感冒最大的不同在於：
感冒通常一到兩週就會痊癒
過敏性鼻炎可能反覆發作，甚至一年四季都很困擾
在臨床上，過敏性鼻炎常見症狀包括：
打噴嚏、流鼻水、鼻塞
鼻子或眼睛搔癢
長期鼻塞導致嘴巴呼吸、晚上打鼾
白天注意力不集中、學習表現受影響
徐欣健主任提到，有些孩子甚至會因為長期揉鼻子，導致鼻樑出現橫紋或有黑眼圈產生，這些都是「過敏小特徵」。
過敏性鼻炎有哪些影響？
許多人都以為過敏性鼻炎只是「流流鼻水」的小問題而已，但其實它對生活品質有深遠的影響。徐欣健主任表示，如果長期鼻塞可能會影響睡眠品質，導致白天精神不濟，專注力下降，進而影響孩子的學習表現、人際互動等。
此外，徐欣健主任提到，過敏性鼻炎也常和氣喘、異位性皮膚炎等過敏性疾病一起出現，被稱為「過敏三兄弟」，所以如果過敏性鼻炎沒有妥善控制，可能會增加氣喘發作的風險，進而對健康造成更大的威脅。
如何確診與評估過敏性鼻炎？
過敏性鼻炎的診斷方式並不複雜，徐欣健主任表示，醫師會根據病史、臨床症狀等進行判斷，有時也會建議患者進行「過敏原檢測」，常見檢測方式包括血液檢驗、皮膚點刺試驗等，了解過敏原並不只是為了「找到兇手」而已，更重要的是能夠針對性地改善生活環境，減少接觸與發作的機會。
如何治療過敏性鼻炎？有哪些常見藥物？
當過敏性鼻炎的症狀已經明顯影響生活、學習時，可能就需要考慮進行治療，徐欣健主任提到，常見的藥物包括：
抗組織胺：減輕打噴嚏、流鼻水與搔癢。
鼻噴劑（類固醇噴鼻劑）：有效控制鼻塞且安全性高，長期使用也不必過度擔心。不過，血管收縮劑型鼻噴劑通常建議短期使用，切勿連續使用超過一個星期。
其他輔助藥物：像口服類固醇，但多不建議長期使用。
另外，徐欣健主任表示，如果孩子過敏性鼻炎的症狀嚴重、藥物控制效果不佳，可以考慮進行「免疫治療」，透過長期且規律接觸少量過敏源，來訓練免疫系統降低過度反應，從而改善過敏體質，雖然療程需持續數年，但能帶來長期的改善。
鼻過敏不只靠藥物 做好「這些」環境控制
而除了治療之外，環境控制也很重要，徐欣健主任強調，治療鼻過敏並不能單靠藥物，而是需要「環境控制」和「醫療介入」並行，雖然環境調整無法徹底根治過敏，但能顯著減輕症狀，減少藥物需求，環境調整建議包括：
減少塵蟎：使用防蟎寢具、定期清洗床單被套、避免毛絨玩具堆積。
降低灰塵與刺激物：保持室內通風，減少菸害、香氛等刺激源。
注意氣候變化：早晚溫差大時增添衣物，避免冷空氣誘發症狀。
徐欣健提醒，照顧鼻過敏的孩子，需要家長的耐心陪伴與細心觀察，除了配合醫師治療、調整居家環境外，也要理解孩子的不適並給予支持，過敏不是孩子「矯情」而是真實存在的生理困擾，當父母能以理解代替責備，孩子也會更有信心面對。
原文出自KingNet國家網路醫藥鼻子過敏鼻塞、流鼻水好困擾 「過敏性鼻炎」治療、環境調整建議一次看！
