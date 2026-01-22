鼻子長黑點以為是痣！70歲翁拖2年變大出血罹「皮膚癌」 醫示警1事

記者潘靚緯／台中報導

70歲老翁鼻子上長出一顆小黑點，不以為意，沒想到過了兩年黑點變大還出血，就醫檢查驗出皮膚癌。(圖／光田醫院提供)

身體或臉上若突然長出小黑點，很可能是癌變的警訊！台中一名70歲陳姓老翁，前陣子發現鼻子悄悄冒出一個小黑點，不痛也不癢，以為只是痣或是老人斑，於是放任不管，沒想到小黑點慢慢變大，他認為只是影響外觀，兩年來未特別理會，直到黑點的顏色加深，甚至開始出血，才察覺有異狀就醫，經醫師檢查，確認是「基底細胞癌」，立即動手術切除，目前恢復情形良好。

光田綜合醫院皮膚科何英右醫師表示，老翁來看診時，鼻子上已經有明顯突出的1公分病灶，外觀看起來跟普通的痣沒兩樣，但其實已產生病變，經切片檢查確認為「基底細胞癌」。醫師坦言，臨床上不少患者都認為小黑點不痛不癢，不需要就醫，老翁一拖就拖了兩年，原本像痣的小黑點，從表層病灶發展為需要手術切除的「皮膚癌」。

老翁鼻子上長出黑點，起初以為是痣，沒想到竟是罹患皮膚癌。(圖／光田醫院提供)



醫師表示，「基底細胞癌」是皮膚癌中最常見的類型，雖然惡性度相對較低，但若未及時處理，仍可能持續侵犯周邊組織，導致破壞外觀。何英右醫師強調，皮膚癌最重要的警訊，不在於它像不像痣，而是它有沒有產生變化。只要發現原本穩定存在的痣，突然變大、顏色改變、邊緣不規則，或出現流血、疼痛、搔癢等情形，都應盡快就醫檢查。

何英右醫師表示，皮膚癌常與紫外線曝露密切相關，長期從事戶外工作、經常日曬的族群，罹患皮膚癌的風險相對較高，尤其臉部、鼻子、頭頸部及手臂等陽光容易照射的部位，皆屬常見好發位置。此外，臨床上較嚴重的病例，往往發生在高齡或自我照顧能力較差的長者，因難以自行察覺皮膚變化，常等到腫瘤明顯增大、侵犯較深，家屬才驚覺不對勁，呼籲民眾應定期協助幫家中長輩檢視皮膚狀況。

醫師強調，皮膚癌並非一夕形成，若能在初期處理，手術範圍通常較小，也較能保留外觀，一旦等到病灶侵犯加深，不僅切除範圍擴大，後續重建難度也會跟著增加。若發現皮膚出現新生腫塊，或原有痣持續變化，切勿抱持觀望心態，應及早就醫評估。



