鼻屎大動機汪洋般恨意？走廊上撞一下 15歲青少年竟校外「輸贏」槍擊同學

美國佛羅里達州日前發生一起校園悲劇。兩名青少年在學校走廊上發生擦撞，引發口角。未料小衝突，竟演變命案，其中1名15歲男學生在放學後開槍將同學擊斃。





根據美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在上（10）月9日。兩名當事人是15歲的雷丁（Jacori Redding）和16歲的達爾馬西（Pinien Dalmacy），就讀佛州的橡樹嶺高中（Oak Ridge High School）。



當地的奧蘭治郡警長米納（John Mina）在記者會上透露，這起事件起因僅是在走廊上擦撞。雷丁撞到達爾馬西後拒絕道歉，隨後約好放學到附近的公園「輸贏」。雷丁卻帶槍到現場，對達爾馬西連開兩槍，隨即逃回學校。



達爾馬西後來因搶救不及不幸殞命，警方則在學校餐廳逮到雷丁，並在書包中找到作案槍枝。檢察官於本月5日起訴，他將面臨最長30年的刑期。



據當地媒體報導指出，雷丁在就學期間就因肢體衝突受到17次懲處。不僅如此，他還有汽車竊盜重罪和無暴力拒捕等前科。調查人員還發現，雷丁在訊息中告訴他人：「我要讓他以為只是打一架，再『砰！』一聲把他幹掉」。



達爾馬西的媽媽在募款網站GoFundMe上，形容兒子是「笑容滿面的男孩」。她難過表示，從來沒想過會因一次走廊上衝突就失去兒子，全家人至今仍深陷悲痛中。





