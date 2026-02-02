鼻水流不停，不一定是感冒

導致流鼻水或是咳嗽的原因有很多，民眾不妨先從外在環境觀察，是否因為季節交替或是溫差大，才讓人想打噴嚏、流鼻水。

再者還要觀察自己的鼻涕，如果只是不斷的流出清清的鼻涕，以及經常性的打噴嚏，那就比較像是鼻子過敏，因為，感冒與過敏最大的差別，就在於感冒會出現黃濃的鼻涕，且一般感冒尚伴隨有發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，流行感冒則是全身痠痛、提不起勁。

如果是鼻子過敏，發病頻率是季節性的，打噴嚏、流鼻水經年不斷的反覆發作，而感冒則大約過了7∼10天，症狀就會解除，兩者很容易區別。

（本文摘自<常春月刊>）

