鼻水狂流非感冒 恐冷空氣性鼻炎作祟

黃軒釐清，冷空氣性鼻炎與感冒有明顯區別。

隨著氣溫驟降，你是否發現自己或同事、朋友在室內總是不停擤鼻涕？胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，近期門診出現許多鼻涕如「水龍頭」流不停的患者，這常是「冷空氣性鼻炎」作祟，並非都是感冒，而是身體對冷空氣的保護機制。

黃軒解釋，當人從溫暖處進入冷環境，鼻腔血管會立即收縮，黏膜分泌增加，目的是替吸入的乾冷空氣「加溫加濕」，避免肺部受刺激。此生理反應稱為「冷空氣性鼻炎」，俗稱「冷到流鼻水」。

是否容易發作，與鼻腔內的「冷敏感受器」（TRPM8）敏感度有關。過敏性鼻炎、氣喘患者，或有鼻息肉、鼻中隔彎曲者，及常處於溫差大環境（如超商店員）的族群，通常更為敏感。

冷空氣性鼻炎與感冒有明顯區別，冷空氣性鼻炎的鼻涕清澈如水，遇冷則流、進溫暖室內即停，且無喉嚨痛、發燒、痠痛等症狀。而感冒通常伴隨喉嚨痛、發燒，鼻涕後期會轉為黃黏，症狀持續5至10天。

面對困擾，黃軒提供實用緩解方法：

1.出門前「鼻腔預熱」：用溫水洗臉，並輕揉鼻翼兩側約10秒，減少黏膜對冷空氣的劇烈反應。

2.口罩不離口：口罩猶如「隨身鼻腔暖氣機」，能顯著提升吸入空氣的溫度與濕度，是最簡便有效的物理防護。

3.善用生理食鹽水：隨身噴灑，有助平衡鼻腔濕度，穩定神經血管的過度反應。

黃軒說，若出現以下症狀，可能非單純冷空氣刺激，應盡快就醫：鼻涕轉為黃綠色、帶臭味。嚴重鼻塞影響睡眠。長期因鼻涕倒流咳嗽。一遇冷就頭痛、臉部脹痛。