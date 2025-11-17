鼻涕臭、一直感冒？醫驚見「鼻竇長黴菌」 52歲男差點失明
一名52歲男子長期受流鼻涕、鼻涕異味困擾，幾乎三天兩頭就感冒，即使到診所拿藥但很容易復發。直到他前往醫院耳鼻喉科就診，經林恆甫醫師以內視鏡及電腦斷層檢查後，才發現鼻竇內疑似有黴菌，確診為「黴菌性鼻竇炎」。
黴菌性鼻竇炎常見台灣潮濕環境 易與一般感冒或鼻竇炎誤判
耳鼻喉科醫師林恆甫表示，黴菌性鼻竇炎是黴菌感染鼻竇黏膜引起的慢性發炎，常見於台灣這類潮濕環境。患者多為單側發病，常見症狀包括單側鼻塞、黃綠色濃稠鼻涕、鼻腔飄出腐臭或魚腥味、鼻涕倒流及持續性頭痛等。由於症狀與一般感冒或鼻竇炎相似，容易被誤判，若藥物治療超過2週仍未改善，就應提高警覺。
林恆甫醫師進一步說明，黴菌球一旦形成會逐漸增大，堵塞鼻竇開口，藥物治療效果有限，手術清除是目前最有效的方式。
好發氣喘、鼻過敏、鼻中膈彎曲等族群 嚴重恐引發視力喪失
根據統計，每年台灣約有15~20%的民眾曾感染鼻竇炎，其中黴菌性鼻竇炎約占一成。林恆甫醫師提醒，黴菌性鼻竇炎好發於免疫力相對低下者、生活在潮濕環境或通風不良地區的民眾、從事園藝農作或畜牧業者，以及本身有氣喘、鼻過敏病史或鼻中隔彎曲等鼻部結構異常者。若未及時治療，黴菌可能擴散至眼眶甚至腦部，引發視力喪失、腦膜炎或腦膿瘍等嚴重併發症，免疫力差者甚至有致命風險。
林恆甫醫師建議日常預防可從三方面著手：
1.控制過敏與氣喘，減少鼻腔黏膜發炎。
2.保持居家通風與乾燥，降低黴菌滋生。
3.若長期反覆感冒，應至具備內視鏡檢查設備的醫療院所尋求專業診斷。
林恆甫醫師強調：「鼻竇看不見、卻影響深遠，早期發現並精準治療，才能防止小毛病演變成大問題。」
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）
