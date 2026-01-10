鼻病毒來襲！中國爆發疫情、台灣也上升 醫：嚴防「最危險C型」易誘發氣喘

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

中國近期傳出「鼻病毒」大規模流行的消息，不少出現鼻塞、流鼻水等感冒症狀的病例經檢驗後，確診為鼻病毒感染而非流感或呼吸道融合病毒。衛福部疾管署於今（10）日表示，國內監測數據顯示鼻病毒近期雖有微幅成長趨勢，但目前流感依舊是台灣最主要的呼吸道流行病毒。

國內監測數據顯示鼻病毒近期雖有微幅成長趨勢，但目前流感依舊是台灣最主要的呼吸道流行病毒。（示意圖/Unsplash）

疾管署發言人林明誠説明，根據國內近4週的監測，目前主要流行的呼吸道病毒仍以流感為首（占43.8%），鼻病毒與腺病毒則位居其後。林明誠進一步分析，鼻病毒多引起上呼吸道感染，症狀包含流鼻水、咳嗽及發燒，病程約7至10天，致死率趨近於零，對大衆健康的威脅不如會造成全身痠痛與重症風險的流感，「多半只是造成生活不適，不至於讓人失去工作能力。」隨著農曆春節將至，台商返鄉是否會將中國的鼻病毒疫情帶入台灣，林明誠强調，疾管署會持續透過定點監測系統，嚴密監控各式病原的消長。

廣告 廣告

兒童感染專家、馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫指出，鼻病毒分為A、B、C三型，其中C型鼻病毒較易誘發氣喘與過敏，需多加留意。他提醒，鼻病毒對患有氣喘或慢性肺病的兒童風險較高，若孩子出現退燒後復燒、食慾不振或呼吸急促等症狀，應警惕是否合併細菌感染並儘速就醫，尤其1歲以下嬰兒若呼吸過快更需立即診治。



更多FTNN新聞網報導

梅毒病例「年增9072人」！疫情向年輕族群擴散 明年79家醫院供免費快篩

年末小心流感！6旬婦染疫「多次心跳停止」不治 疾管署：威脅仍大

打過疫苗仍中標？9歲童流感併肺炎 醫示警：H3N2「K分支」恐釀突破性感染

