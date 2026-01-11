鼻病毒悄在中國爆發！台灣監測上升 醫曝：C 型較易拖成重症

（健康中心／綜合報導）大陸近期出現「鼻病毒」感染激增的狀況，引發外界關注。疾管署7日表示，台灣近期的監測資料確實顯示鼻病毒略有上升，但目前國內仍以流感為主要流行的呼吸道病毒。醫師也提醒，鼻病毒雖多為輕症，但其中 C 型鼻病毒較容易誘發氣喘、過敏反應，甚至影響下呼吸道，仍需留意。

中國多地近期出現大量鼻塞、流鼻水等感冒症狀的個案，檢驗後排除流感與呼吸道融合病毒（RSV），確診為鼻病毒感染。中國疾控中心指出，近期香港急診流感檢測中，鼻病毒陽性率明顯攀升，南方省份甚至僅次於流感，成為當前重要的呼吸道病原之一。

示意圖

疾管署發言人林明誠說，台灣目前監測到鼻病毒有小幅增加，但仍與腺病毒在第二、第三名之間互有高低，並未超越流感。國內近四週監測數據顯示，流感占比達 43.8%，腺病毒為 15.8%，鼻病毒約 15.4%。

林明誠指出，鼻病毒多屬上呼吸道感染，病程約 7 至 10 天，侵入下呼吸道的機率低，致死率也「趨近於零」，通常只造成生活不適，不會對工作能力造成太大影響。相較之下，流感常伴隨全身痠痛、倦怠，對長者與慢性病患者的重症威脅仍較高。

隨著農曆春節將至，不少台商將返台，外界擔心鼻病毒是否會隨人潮進入台灣。對此，林明誠表示，不排除境外輸入的可能性，但疾管署會透過定點監測持續掌握流感病毒株的變化，也同步追蹤腺病毒、鼻病毒與 RSV 等其他呼吸道病原。

馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫表示，鼻病毒常見症狀包含咳嗽、流鼻水、發燒，多半是上呼吸道感染；但鼻病毒分成 A、B、C 三型，其中 C 型較容易誘發氣喘、過敏，以及部分下呼吸道感染，對患有氣喘或慢性肺病的兒童風險較高。

紀鑫提醒，若發燒持續 3 至 4 天未明顯改善，或孩子出現退燒後又復燒、精神差、食慾下降、呼吸急促等狀況，就要警覺是否合併細菌感染，例如肺炎鏈球菌或嗜血桿菌。尤其 1 歲以下嬰兒若每分鐘呼吸超過 50 次，就屬於呼吸急促，務必儘速就醫。

