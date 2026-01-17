鼻病毒發威？醫揭「就是感冒」：患者很常見 致死率小於1%

【健康醫療網／記者林則澄報導】中國大陸多個省分最近爆發「鼻病毒」感染，難免引起兩岸民眾擔憂，衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心黃高彬副院長指出，鼻病毒感染屬於民眾俗稱的感冒，台灣一直都有病例，多以打噴嚏、鼻塞及輕微咳嗽為主，整體致死率小於1%。

鼻病毒＝感冒 症狀通常較輕

衛生福利部疾病管制署官網資訊提到，環境中大約有200多種病毒可引起一般感冒，常見的有鼻病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒等，影響範圍以呼吸道局部症狀為主，發病速度則突發性和漸進性皆有，且少發燒，僅體溫些微升高，症狀較輕微，病程約2至5天、少見併發症，傳染性則不一。

針對中國大陸南方多個省分最近接連出現鼻病毒感染患者，黃高彬副院長受訪時也重申，鼻病毒感染在臨床上就是民眾俗稱的感冒，在台灣一直都有不少患者，是很常見的呼吸道疾病，差別在於是否特別去做病毒篩檢與診斷確認。

鼻病毒PK流感 專家這麼說

黃高彬副院長指出，感染該病毒後，通常不會像流感那樣出現肌肉酸痛、頭痛、喉嚨痛、倦怠、發燒等較明顯的全身性不適，反而多以打噴嚏、鼻塞及輕微咳嗽等症狀為主，若出現併發症仍可能導致較嚴重的病變，例如中耳炎、鼻竇炎，甚至肺炎等，但致死率小於1%，民眾不必因此過度恐慌。

高風險群呈現「2個極端」 防疫平時就可落實

至於鼻病毒感染的高風險族群，黃高彬副院長說，包括免疫力低下、慢性病患在內，主要是兩個極端的族群需特別注意，包括5歲以下幼童與65歲以上長者，其中年紀越小的孩子感染後症狀可能越明顯，以新生兒或1歲以下嬰兒相對更嚴重，相較之下介於5歲到65歲之間的族群，多數症狀通常較輕微，就醫後遵照醫囑服藥後多半就能康復。

最後，黃高彬副院長提醒，民眾不需要等到赴中國大陸旅遊前後才提高警覺，平時就可落實洗手、戴口罩等基本防護措施，方可防範未然。

疾管署：鼻病毒非主流病原體 影響力有限

疾管署指出，中國大陸2025年12月29日至今年1月4日呼吸道樣本病原體檢測陽性率，其中哨點醫院門急診類流感病例前三高病原體為流感病毒占27.4%、RSV占8.8%及鼻病毒占5.7%，另住院嚴重急性呼吸道感染病例前三高病原體為RSV占11.4%、流感病毒占10.6%及鼻病毒占6.4%。

疾管署林明誠副署長說，台灣鼻病毒感染雖有明顯上升，但流感病毒仍是主流病原體，占比達43.8％，其次依序是腺病毒15.8％、鼻病毒15.4％，無論在中國大陸或台灣，鼻病毒影響力皆不大。

