鼻痣變大未理會 翁罹基底細胞癌

醫師何英右強調，皮膚癌最重要的警訊，不在於它像不像痣，而在於它有沒有變化。

70歲陳姓老翁鼻部出現1顆如同痣般的小黑點，不痛不癢毫無不適，卻慢慢變大，自認只是外觀問題，2年來未特別理會。直到黑點顏色加深甚至開始出血，就醫發現鼻部已有明顯突出的1公分病灶，切片檢查確認為「基底細胞癌」。安排手術切除，恢復情形良好。

光田綜合醫院皮膚科醫師何英右表示，基底細胞癌是皮膚癌中最常見的類型，雖然惡性度相對較低；但若未及時處理，仍可能持續侵犯周邊組織，導致外觀破壞。他強調，皮膚癌最重要的警訊不在於它像不像痣，而在於它有沒有變化；只要發現原本穩定存在的痣突然變大、顏色改變、邊緣不規則，或出現流血、疼痛、搔癢等情形，應盡快就醫檢查。

皮膚癌常與紫外線曝露密切相關，長期從事戶外工作、經常日曬的族群罹患風險相對較高，尤其臉部、鼻子、頭頸部及手臂等陽光容易照射的部位皆屬常見好發位置。

此外，臨床上較為嚴重的病例，往往發生在高齡或自我照顧能力較差的長者，因難以自行察覺皮膚變化，常等到腫瘤明顯增大、侵犯較深，家屬才發現其嚴重性。何英右也呼籲，家中若有年長長輩，家人應定期協助檢視皮膚狀況。

何英右說，皮膚癌並非一夕形成，若能在初期處理，手術範圍通常較小，也較能保留外觀；一旦延誤，病灶侵犯加深，不僅切除範圍擴大，後續重建難度也會明顯增加。若發現皮膚出現新生腫塊，或原有痣持續變化應及早就醫評估。