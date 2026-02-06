鼻竇炎奪命 高中生「感染至顱內」蓄膿急開腦搶救身亡

【緯來新聞網】一名高中男學生因發燒、全身不適持續5天未改善，被家人送往急診後，發現為嚴重鼻竇炎感染擴散至顱內，造成大量蓄膿並壓迫腦部中線，經緊急開顱手術搶救仍宣告不治，醫師提醒鼻竇炎雖常見，但不可輕忽，兒少若發燒超過3天或精神狀況明顯變差，應儘速到大型醫院檢查。

高中生「感染擴至顱內」蓄膿急開腦搶救身亡。（圖／免費圖庫pixabay）

據《ETtoday》報導指出，該起案例日前發生於台北某醫學中心。收治的急診科醫師表示，患者過去無重大病史，僅有過敏性鼻炎，就醫前並未出現明顯高燒，最初症狀為輕微發燒、全身痠痛，並伴隨頭暈、噁心與嘔吐，之後才出現頭痛，期間並無咳嗽、流黃膿鼻涕等典型鼻竇炎徵象，但醫療團隊注意到患者「精神狀況非常差」。



患者到院時已反覆發燒5天，精神明顯不濟，虛弱到需由家長以輪椅推入急診，甚至難以穩定坐著。雖仍能應答，但注意力無法集中，呈現嗜睡狀態，與一般兒少發燒表現明顯不同，屬於重要警訊。



此外，患者在到院前不久出現單側症狀，包括右側頭痛、右眼窩疼痛及眼皮腫脹，且頭痛在退燒後仍持續。醫療團隊因此安排頭部電腦斷層檢查，發現右側多個鼻竇嚴重發炎，鼻腔內充滿膿液，感染已向上侵犯顱內，形成硬腦膜下蓄膿，並導致腦部中線明顯偏移，顯示顱內壓力大幅升高。



醫師表示，患者隨即轉入加護病房接受降腦壓與抗生素治療，並規劃手術清除鼻竇感染，但術前突發持續性癲癇，病情急轉直下。即使緊急進行開顱手術並全力搶救約1個月，仍回天乏術。



醫師呼籲，鼻竇炎雖為常見疾病，但若合併長時間發燒、精神不佳、嗜睡、單側頭痛或眼部腫脹等症狀，應高度警覺可能出現嚴重併發症，尤其兒童與青少年族群，更應及早就醫、避免延誤治療。

