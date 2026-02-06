鼻竇炎感染奪命！發燒、頭痛、精神差併發症狀一次看

【緯來新聞網】台北近日一名高中男學生出現發燒、頭痛等不適症狀，拖延約5天未見改善，送醫後才發現鼻竇炎細菌感染已擴散至大腦，形成嚴重顱內蓄膿，甚至導致腦部中線偏移，儘管緊急開顱手術搶救，仍不幸身亡。醫師提醒，鼻竇炎雖常見，但一旦出現特定警訊，可能引發致命併發症，絕不可掉以輕心。

症狀不典型更危險 沒有黃鼻涕也可能是重症

據《ETtoday》報導指出，收治患者的急診醫師表示，該名學生過去僅有過敏性鼻炎病史，並無重大慢性疾病。就醫前並未出現持續性高燒，而是輕微發燒反覆出現，合併全身痠痛、頭暈、噁心、嘔吐，之後才逐漸出現頭痛。



值得注意的是，患者沒有咳嗽、流黃膿鼻涕等典型鼻竇炎症狀，但醫療團隊一到急診就發現其精神狀況明顯異常，呈現嗜睡、注意力無法集中，與一般兒少發燒表現不同。



「精神差」是關鍵警訊 虛弱到坐不穩輪椅

醫師表示，患者到院時已反覆發燒約5天，精神極度不濟，虛弱到需由家人以輪椅推入急診，甚至連坐在輪椅上都難以保持穩定。雖能簡單回答問題，但反應遲鈍、注意力渙散，長時間處於想睡狀態。



醫師強調，兒少發燒合併明顯精神不佳、嗜睡或反應變慢，本身就是高度警訊，代表可能已出現中樞神經相關併發症。



單側頭痛、眼皮腫脹 感染已侵犯顱內

患者在送醫前不久，開始出現單側症狀，包括右側頭痛、右眼窩疼痛與眼皮腫脹，且頭痛在退燒後仍未緩解。醫療團隊因此安排頭部電腦斷層檢查。影像結果顯示，患者右側多個鼻竇嚴重發炎，鼻腔內累積大量膿液，細菌感染已向上侵犯顱內，形成硬腦膜下蓄膿，並將腦部中線擠壓偏移，顱內壓力明顯升高，病情極度危急。



發生癲癇急轉直下 全力搶救仍不治

醫師指出，患者隨即被轉入加護病房，接受強效抗生素與降腦壓治療，並規劃進行手術清除鼻竇感染源，但術前突然發生持續性癲癇，病況急速惡化。即使緊急進行開顱手術清除顱內膿瘍，並歷經約1個月的密集治療與搶救，最終仍回天乏術。



鼻竇炎併發症狀一次看 醫師提醒這些一定要警覺

醫師提醒，鼻竇炎若延誤治療，可能引發腦膜炎、腦膿瘍、硬腦膜下蓄膿等致命併發症。特別是兒童與青少年族群，若出現以下情況，應立即就醫、進一步檢查：



鼻竇炎或疑似感染的危險警訊

-發燒超過3天仍未改善

-發燒忽高忽低、反覆出現

-明顯精神不佳、嗜睡、反應變慢

-持續或加劇的頭痛

-單側頭痛、眼窩疼痛或眼皮腫脹

-退燒後頭痛仍未緩解

-噁心、嘔吐合併神智改變

-出現抽搐或癲癇發作



醫師強調，鼻竇炎並非只是小感冒，一旦細菌突破防線進入顱內，病程可能在短時間內急速惡化。家長若發現孩子「不像平常生病那樣」，精神狀況明顯異常，務必提高警覺，儘早送往大型醫院評估，以免錯失黃金治療時機。

