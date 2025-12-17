鼻胃管非救命仙丹！醫：無法降低吸入性肺炎風險「反增痛苦」

一名80多歲阿嬤因吞嚥能力退化、進食量過少導致脫水引發急性腎衰竭送急診，家屬詢問是否該插鼻胃管。吳聲政醫師反問家屬「如果是你，你願意以後喉嚨插著一根管子過日子嗎？」引發對長照醫療決策的深思。

家屬常因為「怕長輩餓死」而選擇插鼻胃管，但往往忽略這條管子帶來的代價可能遠比想像的沈重。（示意圖／Pixabay）

國防醫學大學三軍總醫院澎湖分院醫師吳聲政在臉書專頁中發文提到，這名阿嬤三個月來心智與行為功能漸漸退化，吞嚥能力也越來越差，每一口餵食都像是在跟時間拔河，不是含著不吞就是嗆到咳個不停。他表示，這是一個在醫院反覆上演的難題，家屬常因為「怕長輩餓死」而選擇插鼻胃管，但往往忽略這條管子帶來的代價可能遠比想像的沈重。

吳聲政形容鼻胃管就像一根煮熟的粗麵條24小時卡在喉嚨裡，是一種持續性的異物感。他比喻就像COVID-19篩檢時棉棒伸入鼻腔深處的酸痛感的「長期版」，咽喉部隨時有異物卡著，吞口水時更明顯，容易引發噁心、乾嘔。因為極度不適，失智或意識不清的長輩本能地想去拔管，為了保護管子只好把長輩的雙手綁在床欄上或戴上約束手套。

吳聲政表示研究顯示鼻胃管並不能降低吸入性肺炎的風險。（圖／Photo AC）

針對鼻胃管的常見迷思，吳聲政提出三點說明。關於「不插管長輩會餓死」的擔憂，他解釋到了生命末期身體機能衰退，對營養和水分的需求自然降低，這時若強行灌食身體根本吸收不了，反而造成四肢水腫、肺部積水、痰量大增，讓長輩呼吸更困難，這不是餓死而是身體自然的「關機」過程。

關於「插了鼻胃管就不會得吸入性肺炎」的說法，吳聲政表示研究顯示鼻胃管並不能降低吸入性肺炎的風險。相反地，因為賁門長時間被管子撐開更容易造成胃酸與食物逆流，加上長輩吞嚥口水的能力變差，口水嗆入肺部一樣會引發肺炎。

生命末期身體機能衰退，對營養和水分的需求自然降低，這時若強行灌食身體根本吸收不了。（示意圖／Pexels）

吳聲政也澄清「插了就拔不掉」的迷思，他說明鼻胃管可以是急性病恢復期的「過渡期」處置，但不該是「終點」。如果經過評估長輩的吞嚥功能已不可逆，可以選擇「舒適餵食」，能吃多少算多少，重點是以手餵食、少量多次，讓長輩享受食物的味道與家人的陪伴，目標是「舒適與享受」而不是達到特定的卡路里數字。

吳聲政提出，面對80歲以上、功能嚴重退化的長輩，或許可以思考究竟是想延長他的生命還是延長他的死亡過程。他詢問如果那是至親，在生命的最後一哩路，會希望手上綁著約束帶、鼻孔插著管子，還是希望能嚐一口他最愛的布丁，在親人的懷裡安詳睡去。

